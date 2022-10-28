原标题：重庆发布3205个事业编制岗位 邀人才来渝建功立业

重庆市27日发布《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》，面向社会公布3205个事业编制岗位，诚邀人才来渝建功立业。

据介绍，此次重庆市事业单位高层次紧缺人才专场考核招聘会将在2022重庆英才大会期间举行，考核招聘报名将从11月12日9时开始，至19日17时结束。

重庆市发布的3205个事业编制岗位中，包含市属事业单位岗位1369个、区县事业单位岗位1836个。招聘岗位中，96%为专业技术类岗位，岗位需求排名前10位的专业包括：临床医学类、教育学类、计算机类、电子信息类、土木类、建筑类、植物生产类、地质类、机械类、环境科学与工程类等。

“本次招聘相较于事业单位日常公开招聘，采取了更加灵活的方式，方便人才与单位对接入职。”重庆市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，对招聘任一岗位有意向的人才，不论身处何地均可通过统一官网报名，网上完成资格初审，不用跑路即可对接用人单位。

值得一提的是，招聘博士或正高职称人员的岗位专门设置有报名通道，支持一人同时向多个用人单位报名，为人才和用人单位提供了更多对接机会。

在考核方式上，招聘时凡报名竞争比小于8：1的，报名人员无需参加笔试，直接参加用人单位面试；竞争比达到8：1的，按笔试成绩5：1确定面试人选，比以往3：1面试选才的范围扩大；同时，招聘支持博士或正高职称人才通过线上面试的方式完成。

据悉，此次招聘支持应届毕业生报考。公开招聘必备的学历学位证书等，对2023年境内外高校应届毕业生均放宽到2023年7月31前提交验证即可。符合条件的技工院校毕业生也可同等报考。

此外，招聘需组织笔试的，将统一使用事业单位笔试“新大纲”的《职业能力倾向测验》科目，主要测试人才的职业发展潜力，而不是对日常知识的记忆，有利于各类教育背景的人才平等参与竞争。(记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、李依环)