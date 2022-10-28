原标题：高校力量助力老有所学：江苏认定17个“银龄学习中心”

记者27日从江苏省教育厅获悉，江苏近日认定并公布了首批17个“江苏高校银龄学习中心”。相关高校将为老年人提供公益性特色课程和相关学习支撑服务，进一步帮助老年人更好地实现老有所学、老有所为。

17个“银龄学习中心”包括南京大学、东南大学、南京农业大学等10所在南京高校。南京大学作为首批“银龄学习中心”建设试点高校之一，由终身教育学院专门成立工作小组，深入社区进行实地座谈，筹备开设手机摄影、家庭财富保护与传承等特色课程，并自主研发融合线上报名、选课、缴费、学习等功能为一体的智慧平台，切实服务老年人进行课程学习。

南京科技职业学院以“银龄学习中心”建设为契机，将教育资源辐射到江北新区周边社区、街道，设立老年教育学习点。目前，学校已建成优质资源微课程4门、微短视频课27门，并常态化开设书法、科学养生、瑜伽、美声等课程，开展“百场万人”老年人学用智能手机活动。

江苏卫生健康职业学院充分发挥自身特色优势，打造了融合健康、教育、服务为一体的“银龄学习中心”，陆续开设太极拳、保健与美容等精品课程。

江苏开放大学依托“银龄学习中心”开设老年学历继续教育课程，进一步扩大专业教学范围，增设文化产业管理(摄影方向)、文化产业管理(书画方向)、文化产业管理(诗词赏析方向)、表演、影视摄影与制作等本科专业，以及摄影与摄像艺术、中文(诗词赏析方向)、戏曲表演、休闲体育等专科专业。

“江苏将进一步完善相关管理细则，引导高校在老年教育办学场地、招生对象、收费标准、课程教学等方面的进一步完善，有序推进‘银龄学习中心’建设，解决‘银发需求’，激发‘银发活力’，最大限度为江苏实现健康老龄化和积极老龄化打造高校服务阵地。”江苏省教育厅相关负责人说。(徐珊珊)

(责编：郝孟佳、李依环)