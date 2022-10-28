原标题：济南高新区 完成1662个科研助理岗位招聘

科技日报记者了解到，日前，济南高新区已累计完成1662个科研助理岗位招聘，完成全部任务指标的166%，位居山东省高新区首位。

济南高新区成立了专班，统筹科技、人才、就业、专业园区等服务力量，建立“部门+园区”协同推进工作机制。该高新区摸排梳理871家近三年承担省级以上科技计划项目、享受研发经费补贴的企业信息，根据企业生产经营情况，进一步筛选出70余家重点企业，通过“一对一”电话讲解和上门宣传等方式，精准发动、积极动员。70余家重点企业累计招聘4181人，有力保障了工作任务的完成。

“我们公司承担着山东省重大科技创新工程项目——面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台研发，得到济南高新区1210万元的财政资金支持。我们认为招聘科研助理岗，能增强公司对人才的吸引力。”位于济南高新区的金现代信息产业股份有限公司校企合作部经理韩式超告诉记者，他们公司将研发助理岗位列入招聘重点，将见习期评分前20%的新员工确定为科研助理岗，薪资待遇方面比其他岗位每月高出800—1500元。

据了解，济南高新区强化政策引导，加大保障力度，对应聘科研助理岗位的高校毕业生落实好政策，提供好服务，切实保护毕业生合法权益。该高新区近两年累计发放就业政策补贴近2000万元，累计惠及企业800余家。（记者王延斌）

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