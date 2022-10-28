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1至9月我国城镇新增就业1001万人

2022年10月28日09:06 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+｜1至9月我国城镇新增就业1001万人

　　新华社北京10月27日电（记者姜琳）记者27日从人力资源和社会保障部获悉，今年1至9月，我国城镇新增就业1001万人，三季度就业形势保持总体稳定。

　　在多重超预期因素的不利影响下，就业大盘仍然保持稳定，其中一个重要原因是助企纾困政策红利加快释放。人社部数据显示，截至9月末，降低失业、工伤社会保险费率，缓缴基本养老、失业、工伤三项社会保险费，发放稳岗返还、一次性留工培训补助、一次性扩岗补助等政策，共为企业减负超过2800亿元。1至9月，向企业和劳动者发放就业补助资金727亿元。

　　就业服务进一步优化。今年人社部门已举办线上线下招聘会近12万场，发布各类岗位信息超过1亿个，鼓励引导人力资源服务机构开展稳就业促就业行动。同时，创业扶持得到加强，零工市场建设更为规范。

　　高校毕业生就业工作积极推进。各地人社部门开展未就业毕业生服务攻坚行动，开展困难毕业生专项帮扶，已为毕业生募集见习岗位102万个。2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募已基本完成，31个省份及新疆生产建设兵团共发布招募岗位4.3万个，比中央财政下达计划增加9000多个。

　　畅通线上线下失业登记渠道，困难群体就业帮扶持续强化。1至9月，我国共帮扶失业人员再就业387万人、困难人员就业132万人。加强脱贫人口就业帮扶，9月末，脱贫人口务工规模为3269万人。

　　职业技能培训扎实开展。截至9月末，共开展政府补贴性职业技能培训超过1600万人次。

(责编：郝孟佳、李依环)

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