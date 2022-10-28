原标题：新华全媒+丨从“炒料师傅”到“火锅料理师”——火锅匠人谈职业新变化

新华社重庆10月27日电 题：从“炒料师傅”到“火锅料理师”——火锅匠人谈职业新变化

新华社记者赵佳乐

“底料是火锅的灵魂。”拥有25年重庆火锅底料制作经验的王文军依次向油锅中加入配料，匀速搅拌之下，烟气升腾，油温激发出的辣椒香气弥漫在整个房间，两个小时“寸步不离”地调制，成就了食客饭桌上的麻辣鲜香。如今，像王文军一样的火锅匠人将拥有一个国家认证的新身份——火锅料理师。

近日，人社部发布《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》，“火锅料理师”成为中式烹调师职业下的新工种。根据官方定义，“火锅料理师”是从事火锅锅底、酱料、蘸料制作、菜肴预制、菜品切配并具备一定餐饮经营、管理能力的人员。

担任重庆市火锅协会副会长的王文军介绍，此前火锅行业没有国家认定的专属职业工种，在许多技能比赛中，火锅料理往往作为“中式烹调”项目下的专项赛，奖项上也没有注明“火锅”二字。如今“火锅料理师”成为国家职业新工种，代表着国家为火锅从业者群体创建了一条成为职业技能人才的新通道。

“以前火锅行业的标准参差不齐，比如对油温的把控，不同人做法各异。油温不当不仅会影响底料口感，甚至还会危害食客健康。新工种出现后，重庆市人力社保局将会同市商务委，积极争取‘火锅料理师’国家职业标准的开发资格，此举有利于对行业的规范管理，保障人们的饮食安全。”王文军说。

周长春自1994年海底捞成立之初，就在海底捞门店做炒料师傅，如今他已成为海底捞锅底高级研发员。面对“火锅料理师”成为新工种的消息，周长春并没有感到意外，从业近30年，他见证了海底捞火锅规模化、标准化发展趋势，深感火锅底料研发工作愈发系统化、专业化、智能化，“随着时代变化，我觉得我的工作越来越不简单。”

“现在火锅行业所需的人才，不仅要在前端了解消费者需求，在后端掌握产品生产现状和研发方向，还要具备专业的食品研发知识、必要的食品安全管理知识。”海底捞相关负责人说，因此行业需要根据多元化的市场需求，以更具职业化的方式培养人才，开展更多专业技能培养课程，拓宽火锅从业人员的发展通道。

2015年，重庆市人力社保局就将“火锅料理师”作为地方特色工种，并建立了专项职业能力规范，至今有6万多人经考核获得了重庆地方火锅专项职业能力证书。目前重庆火锅全产业链规模已达到千亿级，地方特色工种获国家认证之后，行业将迎来新的机遇。

“技高行天下，能强走世界。”王文军说，“火锅料理师”成为新工种后，一批新的培训基地将随之建立，推动进一步系统化、专业化培养火锅行业人才。

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