原标题：中央美术学院设立文艺评论基地

中国文艺评论（中央美术学院）基地揭牌仪式27日在中央美术学院举办。中国文艺评论家协会主席夏潮，中国文艺评论家协会副主席兼秘书长、中国文联文艺评论中心主任徐粤春，中国美术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长马锋辉等人出席，并与中央美术学院院长范迪安一起，为中国文艺评论（中央美术学院）基地揭牌。

徐粤春表示，面对中国式现代化对美术工作提出的新目标、新要求、新期待，面对当代美术创作出现的新情况、新现象、新潮流，面对古今中外美术理论资源的新研究、新发现、新进展，面对全球化、媒介化、消费化语境中美术领域的新变化、新挑战、新趋向，我们必须及时回应时代之变、中国之进、人民之呼，坚持把以人民为中心作为美术评论的根本标尺。立足生动鲜活、五彩斑斓的中国美术实践，构建更具阐释力、影响力、引领力的中国美术理论，提升鉴赏水平，引领社会风尚，为推进文化的自信自强，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量作出更大的贡献。他同时提出关于基地建设的几个建议：第一，要坚持自信自强，把好文艺评论方向盘；第二，发挥专业优势，出成果出人才；第三，保持密切配合，共铸美术评论高地。

范迪安作为基地负责人，对接下来的工作做出了具体的要求。他指出，第一，美术评论要以党的创新理论为指南，牢牢把握基地建设的时代定位和使命任务，要把马克思主义文艺思想与中国文艺、中国美术的实际相结合，与中国传统文化，特别是文艺理论、美术理论相结合，夯实思想之基。第二，要围绕中国式现代化开展美术评论研究，特别是聚焦美术评论与中国美术发展的紧密关系这个根本课题，尤其是要建构文艺评论、美术评论的中国话语体系、理论体系和评价体系。第三，要紧紧聚焦新时代、新征程美术创作，发挥美术评论的主动意识和主动作为，要走向创作的前沿、走进创作的现场、走进创作者工作的实际，由此在鲜活的美术创作实际中运思动脑，形成理论归纳、理论表述、理论传播。(记者于园媛)

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