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北大医学迎来办学110周年  百年图书馆焕然一新

2022年10月27日15:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月27日电 （记者孙竞）在北大医学办学110周年之际，北京大学医学部26日举行医学图书馆重启活动。历时453天的改扩建工程，百年旧馆焕然一新。

中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任乔杰表示，1922年第一所西医学校图书馆在北医诞生，跨越一个世纪，曾经斑驳的墙面砖瓦变成了恢弘崭新的图书馆大楼，成为北大医学新的精神地标。新的图书馆会成为师生碰撞火花、思想创新的源头活水，在阅读中积淀知识、在交流中推动创新。

北京大学医学人文学院教授、医学图书馆馆长张大庆介绍，重启的医学图书馆拥有全国高校第一家地下智能书库，将为师生提供更加智能化的服务、创造更优雅的阅读环境，也将更加全面地提升知识服务能力，为北大医学发展提供强有力的文献保障。

记者了解到，北京大学医学部的前身——北京医学专门学校，是由我国中央政府创立的第一所国立西医院校。1922年7月，国立北京医学专门学校图书室正式建成。截至2021年底，馆内共藏有各类型印本文献近60万件册，建有专业数据库100多种，珍藏古籍善本 4200 余册件，包含《太平圣惠方》《太平御览》《临证指南医案评本》《新编人体解剖学》和《博医会报》等。此外，医学图书馆还收藏了不同时期的医学课程教材 900 余册，涵盖国立北京医学专门学校成立以来的各学科课程。

伴随北医图书馆的重启，两大展览也在图书馆隆重开展。位于地下二层的“厚道行医——北大医学办学110周年特展”，以器物承载故事，讲述北医在漫长岁月中大师高山仰止、学子人才辈出、精神传承不息的历史征程，位于四层的“师生书法展暨予捷美育室藏品展”，集中展示了北大医学人在向往美、追求美的过程中坚定文化自信，守正创新向未来的精神风貌。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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