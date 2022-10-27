从淮剧《杨排风观灯》到扬州清曲《风雅颂》，从柳琴戏《枣花》到越剧《西厢记·琴心》……日前，在江苏省宿迁市宿城区文体中心，来自全国的10名梅花奖、牡丹奖获得者会聚于此，拿出曲艺精品力作轮番登台，让宿迁市民近距离感受到曲艺的独特魅力。

第十二届中国曲艺牡丹奖颁奖系列活动“花落”宿迁以来，“乡音乡韵乡情”——中国曲艺之乡 （名城）优秀曲艺节目展演、“水韵河音精萃”——大运河流域非遗曲艺优秀曲目展演、“吴楚佳音雅集”——长三角评话评书名家新秀展演等分项活动接连上演，书写了中国曲艺的华彩篇章，也展现了宿迁文源之深、文脉之广、文气之足。

生生不息，曲艺得到传承

她们被宿迁人的热情暖到了。

“宿迁观众给我最深的印象就是热情、懂戏。作为演员，和大家互动得很开心。”一曲唱完，第二十二届中国戏剧梅花奖获得者、柳琴戏省级传承人王晓红意犹未尽。时隔多年，再次来到宿迁表演的第十六届梅花奖获得者、著名越剧表演艺术家陶琪感慨宿迁变化太大，唯一没变的就是观众对曲艺的热情。

热情源于热爱。宿迁先后出现过10余种地方曲艺，深受当地百姓喜爱。同时，宿迁曲艺演出市场活跃，年均开展“周末书场”“琴鼓村村行”等曲艺惠民演出近千场。

作为苏北大鼓省级代表性传承人，有着“大鼓状元”美名的牛崇祥率先在2017年把鼓书说唱搬上网络，通过网络直播“一个人唱一台大戏”。“坐等牛老师开播”成为他直播间近8万粉丝每天的期盼。

把苏北琴书传承当做毕生事业，74岁的“终身成就曲艺艺术家”荣誉称号获得者张银霞穿梭大街小巷，忙碌着教学。到宿城新区实验小学非遗苏北琴书班授课，每星期三节课；到宿迁市文化馆琴书班教学，每周三场……年复一年，如今跟张银霞学习苏北琴书的学员遍布全国各地。

生生不息的热爱，源源不断的传承。目前宿迁全市共有中国曲艺家协会会员22人、省曲艺家协会会员44人，2人获中国曲艺牡丹奖表演奖提名；下辖的沭阳县、宿城区先后创成中国淮海戏之乡、中国曲艺之乡；传统曲艺“苏北大鼓”成功入选国家级第五批非物质文化遗产，苏北琴书、柳琴戏等21个项目被评为省级非遗项目……

瞄准“中国曲艺名城”创建目标，宿迁创新实施“乡村书场”建设三年行动计划，进一步加速曲艺创作、传承培训、团队建设、品牌打造，推进宿迁曲艺立足江苏、挺进全国，曲艺事业焕发勃勃生机。

精品迭出，破解人才短板

打着宿迁烙印的《烽火情》，连获赞誉。相继获得第十二届中国牡丹奖表演提名奖、第十五届江苏省“五星工程奖”，受邀参加“艺苑撷英——2022年全国优秀青年曲艺人才展演”……作为在首都展演的首个宿迁苏北琴书作品，《烽火情》充分展现了新时代宿迁传统文艺的独特魅力和艺术家的精湛实力。

接地气，作品才有人气；讲得好，故事才传得开。《烽火情》歌颂了中国人民解放军炮兵奠基人朱瑞和爱人陈若克这对英雄夫妻为革命舍生忘死、为共产主义事业奋斗终身的崇高精神，展现了植根于宿迁这片革命热土，舍生取义、坚韧不拔的红色文化。

业无人才不兴。破解人才短板，宿迁创新体制机制，大力培养文艺人才，创新设立宿迁美术奖、宿迁书法奖，设立中国美术家写生基地、中国摄影家写生基地，促进全市书画艺术水平迅速提升。近年来，艺术创作人才在国家级、省级专业艺术展中获奖并入展300余人次，“书法美术宿迁现象”影响力进一步加强。

文化精品迭出，更为深沉的文化力量凝结成文艺园地的累累硕果：先后获评全国优秀儿童文学奖、书法“兰亭奖”、中国广播电视大奖等系列国家级奖项；在近三届全省“五个一工程”奖评选中，累计15部作品获奖、获奖数量保持苏北前列。

文旅融合，运河品牌“出圈”

借着“牡丹花开”的东风，宿迁大运河沿岸人气升腾。

即将对外开放的京杭大运河宿迁段地标性文旅项目皂河龙运城，流光溢彩。“中秋佳节小长假留在宿迁，有幸到皂河龙运城体验游玩，飞檐翘角、琉璃瓦盖，充满复古气息，看上去恢宏壮阔，治水文化、航运文化处处可见，让人流连忘返。”来自徐州的柳琴戏迷王梓说。

近年来，宿迁大力推进大运河文化带建设和文化产业融合发展，按照“一带一核四组团”的整体空间结构，围绕文化传承、景观提升、产业发展和IP打造，精心策划四大类48个项目，深入挖掘本土特色文化和旅游资源，促进宿迁地域文化和旅游业态深度融合发展。

“要以更优思路把握推进大运河文化带建设的方法路径，坚持特色化引领、项目化推进、市场化实施、精细化打造，深入研究谋划、明晰思路方法，确保行有方向、干有抓手、做有目标。”宿迁市委书记王昊说。

目前，运河湾半岛公园、宿迁英雄园、程道口战役纪念馆等先后开门迎客，皂河龙运城、新盛街历史文化街区等项目有序推进，大运河沿岸风景不断出新出彩。

同时，通过京杭大运河这个纽带，宿迁连续四年成功举办运河品牌电商大会等主题活动，让更多人了解宿迁、走进宿迁，感受酒都风情，分享发展机遇，也让宿迁运河品牌成功“出圈”，知名度、美誉度不断彰显。

（记者 苏雁 通讯员 王晨）

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