原标题：加快建设高质量教育体系

【书记校长谈发展】

党的二十大报告指出，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。出席党的二十大，内蒙古大学党委书记刘志彧代表带了几大本调研报告，涉及“双一流”建设、西部高校改革发展和高校治理能力现代化、立德树人与铸牢中华民族共同体意识、科技创新与人才培养等多个课题。刘志彧代表在接受本报记者采访时表示，这些课题中他尤其关注高校改革发展如何为中华民族伟大复兴汇聚源源不断的智力资源，提供坚强有力的人才支撑。

刘志彧代表谈道：“党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。国家和民族的未来在青年，青年的未来在教育。教育具有先导性、全局性和基础性作用。”

党的十八大以来，我国教育取得历史性成就。刘志彧代表表示，我国国民受教育机会不断增加，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，高等教育进入普及化阶段，人口素质大幅度提高。新时代，党中央作出加快建设世界一流大学和一流学科的战略决策，着力提高高等教育水平，增强国家核心竞争力。十年来，高校创新能力持续提升，层次清晰、布局合理的高校科技创新体系基本形成，高校科技创新活力不断激发，在载人航天、超级计算机等领域产出了一批具有国际影响力的标志性成果，为国家重大战略实施和经济社会发展提供了强大人才和智力支撑。

刘志彧代表表示，今天党和国家事业对高等教育的需求、对科学技术和优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切。这也对高校提出新任务和新要求。高校在服务科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中，在加快“双一流”建设中，在落实《中国制造2025》《中国教育现代化2035》等要求中，更需要创新发展、转型发展。我们必须立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，明确方位、准确定位、把握形势、顺应大势。

作为新中国成立后党在民族地区创办的第一所综合性大学，内蒙古大学为民族地区人才培养和经济社会发展作出了贡献。刘志彧代表表示，内蒙古大学将牢记习近平总书记来学校考察时作出的重要指示精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持为党育人、为国育才，实施创新发展、开放发展、竞争发展、特色发展、融合发展战略，不断完善全员全过程全方位育人体制机制，构建德智体美劳全面培养的教育体系，努力培养更多堪当民族复兴大任的时代新人。

（记者 高平 王潇）

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