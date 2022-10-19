朱之文

原标题：基础教育发生根本性变化

我们党历来重视教育和人才培养，提出“把青年一代培养造就成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是事关党和国家前途命运的重大战略任务，是全党的共同政治责任”。党的二十大报告指出，坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。基础教育是这一工作的根基。5年来，在党的坚强领导下，基础教育事业发展取得的成就是全方位的、历史性的，影响是深远的。

一是党的领导全面加强。中小学实行党组织领导的校长负责制，党对中小学、幼儿园的领导全面加强，基础教育领域意识形态阵地得到进一步巩固。

二是“五育”并举全面深入推进。在习近平总书记的关心和推动下，围绕“五育”并举采取了一系列重大举措。比如，进一步完善党的教育方针，强化劳动教育；针对体育、美育、劳动教育分别出台文件，加强薄弱环节；加强科学教育，着力培养学生科学素养。总体上看，已形成一揽子促进“五育”并举的制度安排，“五育”并举已经成为各级各类学校的育人实践。

三是基础教育全面普及。学前教育、义务教育、高中阶段教育均实现全面普及，义务教育阶段辍学这一世界各国都面临的老大难问题得到根本解决，教育普及的政策导向、价值导向更加鲜明。

四是教育改革全面深化。深化考试招生制度改革，稳步在29个省（区、市）启动高考综合改革，初步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。全面推进教育评价改革，着力扭转片面强调智育、片面强调分数、片面追求升学率的导向。成立国家教材委员会，对教材建设作出顶层设计，中小学新课程改革迈出新的步伐。以前所未有力度推进“双减”，着力营造良好教育生态。

五是办学条件全面改善。中央和地方各级财政持续增加投入，大力加强公办园和普惠性幼儿园建设，大力实施义务教育薄弱学校改造，大力改善普通高中办学条件，老少边穷地区农村学校办学条件大幅改善，校舍成为许多边远乡村最漂亮的建筑。

六是特殊群体教育全面保障。“两为主”（即以流入地政府为主、以公办学校为主保障进城务工人员随迁子女就读）全面落实，农村留守儿童在校寄宿和生活条件得到有力保障，全国残疾儿童少年义务教育阶段入学率超过95%，基础教育发展的成果惠及最广大的群体。

七是教师队伍建设全面加强。通过实施农村教师“特岗计划”、银龄讲学计划、大学生支教、对口支援等措施大力补充教师，教师总量不足的矛盾得到基本解决。以前所未有的力度依法保障教师工资待遇，义务教育教师收入与当地公务员收入基本持平，有的还略高于公务员，教师职业吸引力明显提升。

这几个方面的成就，使得我国基础教育的整体局面发生了根本性变化，在物质、制度、观念、氛围等多个层面，为迈向高质量发展奠定了坚实基础。

（作者：朱之文，系中国教育学会会长）

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