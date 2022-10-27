新华社北京10月26日电（记者郭宇靖）利用AI技术的CT影像辅助检测、高可靠处理器及微系统芯片、主驾无人的自动驾驶技术……近年来，北京科技创新成果不断涌现，创新市场主体活跃。

记者26日从北京市发展改革委获悉，北京已经逐步形成以高新技术企业为主体、专精特新企业和独角兽企业为标杆的“创新梯队”，为经济高质量发展注入新动能。

数据显示，北京高新技术企业主力军作用突出，2021年北京高新技术企业达2.76万家，为2015年的2.3倍，居全国各城市首位。其中，2021年中关村国家自主创新示范区高新技术企业实现总收入8.3万亿元，同比增长14.9%。

在高成长创新主体方面，2021年北京独角兽企业达到102家，是2015年的2.5倍。同时，北京已培育认定市级“专精特新”中小企业中，近六成集中在新一代信息技术、人工智能、生物医药、智能制造等高精尖产业领域，超七成属于制造强国和网络强国领域。

此外，北京创新服务平台“摇篮”作用持续发挥。截至2021年底，在京国家级双创示范基地达30家，拥有国家级孵化器64家、市级孵化器81家、国家级众创空间147家、市级众创空间302家。根据科技部火炬中心2021年统计年报显示，北京超1.2万家在孵企业实现总收入1406亿元，带动就业近20万人。

“双创主体正在释放出首都活力。”北京市发展改革委有关负责人表示，下一步北京将继续加快国际科技创新中心建设，构筑创新驱动新优势，推动中关村新一轮先行先试改革，持续激发高质量发展新活力。

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