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—山东省济南市科技馆开展2022年“小小科学家”公益科普课堂活动

2022年10月26日16:13 | 来源：人民网-教育频道
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为进一步提升青少年科技素质，山东省济南市科技馆日前开展了2022年“小小科学家”公益科普课堂活动。作为青少年科技教育品牌活动，该活动自2019年启动以来，以线上+线下联动的方式，已惠及全市100余所中小学，受众逾10000人次。

图为“小小科学家”公益科普课堂活动图片。济南科技馆供图

在今年的活动中，增设多维棋、安全急救、科学实验秀等趣味性、观赏性、实用性兼具的课程，全系列课程内容涉及科学实验、机器人编程、航空航天、益智教育、公共安全等领域。授课过程中，老师将知识讲解、手工制作、益智游戏、实验秀等形式灵活融合，实现科普课程“有意义”与“有意思”结合，让科普更接地气、有活力，让知识看得见、摸得着。

活动还首次开设了亲子科普体验课程，让家长从青少年科普活动的旁观者变为参与者，和孩子一起学科学、“玩”科学，在亲子互动中增进亲子关系，营造良好氛围，实现科技教育和家庭教育的完美结合。

图为“小小科学家”公益科普课堂活动图片。济南科技馆供图

为进一步提升济南市青少年科技教育专业化水平，把活动办得更好，济南市科技馆还积极探索“馆校合作”新模式，加强与驻济高校、科研院所之间联系协作，聘请高校知名教授、社会科技创新专家、中小学校知名科技辅导老师等多领域人才组成专家库，不定期邀请青少年科技教育专家教授走进校园、走进科技馆，与青少年面对面交流。

此外，济南市科技馆设立了“小小科学家”公益科普活动专栏，及时了解学校、家庭和社会对公益科普课堂活动的真实评价和实际需求，引导和鼓励青少年分享精彩瞬间和活动感想，展示济南市青少年公益科普活动，提升济南市各类科普教育基地公共服务水平和社会影响力，推动科普工作社会化高质量发展。（郝孟佳、实习生高歌）

(责编：李依环、孙竞)

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