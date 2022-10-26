人民网北京10月26日电 根据教育部统一安排，2022下半年中小学教师资格考试（笔试）将于10月29日举行。记者了解到，受近期疫情影响，宁夏、青海、河南、新疆、甘肃、内蒙古等多地考试院明确下半年中小学教资考试（笔试）推迟举行。

根据各地发布的公告，受本次延期举行考试影响考生，已通过的笔试科目成绩有效期自动延长半年。本次考试报名费将按原缴费渠道全额退回。人民网对部分地区考试推迟公告进行了梳理，供考生参考。

宁夏：鉴于目前新冠肺炎疫情防控形势依然复杂严峻，为服从全区疫情防控大局，经研究并报请教育部同意，宁夏回族自治区原定于2022年10月29日举行的中小学教师资格考试（笔试）推迟至2023年上半年举行。

青海：10月21日以来，青海省西宁市全域实行居家办公，海东市、海南州、海北州也陆续出现疫情，全省多地采取交通管制、区域封控等措施。经研究并请示教育部同意，决定延期组织青海省2022年下半年中小学教师资格考试（笔试），合并至2023年上半年一同举行。

河南：当前河南省新冠肺炎疫情形势严峻复杂，为保障广大考生和涉考工作人员健康安全，经研究并请示教育部同意，河南省2022年下半年中小学教师资格考试（笔试）延期举行，与2023年上半年中小学教师资格考试（笔试）合并实施。

新疆：当前自治区新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，为坚决遏制疫情扩散，经研究并请示教育部同意，新疆延期组织2022年下半年中小学教师资格考试（笔试），合并至2023年上半年中小学教师资格考试（笔试）一并组织实施。

甘肃：鉴于甘肃省新冠肺炎疫情最新形势，经研究并请示教育部同意，甘肃省2022年下半年中小学教师资格考试笔试延期举行，合并至2023年上半年中小学教师资格考试笔试一并组织实施。

内蒙古：当前，内蒙古自治区新冠肺炎疫情多点散发，形势严峻复杂。经研究并请示教育部同意，自治区原定于10月29日举行的2022年下半年中小学教师资格考试（笔试）推迟举行，合并至2023年上半年中小学教师资格考试（笔试）一并组织实施。

黑龙江省黑河市：鉴于黑龙江省黑河市新冠肺炎疫情防控最新形势，经研究并报请教育部同意，黑河市考区延期组织2022年下半年中小学教师资格考试（笔试），合并至2023年上半年中小学教师资格考试（笔试）一并组织实施。（李依环、实习生黄效唐）

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