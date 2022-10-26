北京航空航天大学举行庆祝建校70周年大会现场。校方供图

人民网北京10月26日电 （记者李依环）“作为新中国第一所航空航天高等学府，北航在开天辟地的峥嵘岁月中诞生，在改革开放的时代浪潮中成长，在民族复兴的伟大征程中腾飞，七十载创业兴学，谱写了培育栋梁、为国铸剑、追求卓越的绚丽华章。”25日，北京航空航天大学举行庆祝建校70周年大会，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏作题为“空天报国 逐梦一流”的致辞。

柏彦故地，巍巍学府。1952年，抗美援朝的烽火催生了“急需办一所航空大学”的国家需求，汇聚全国八校航空精英，新中国第一所航空航天高等学府——北京航空学院成立。70年来，北航传承听党话、跟党走的红色基因，始终与国家发展和民族振兴同频共振，为新中国国民经济建设和国防事业，特别是航空航天事业作出重要贡献。20多万名毕业生奋斗在祖国各行各业，培养出一大批学术精英、专业人才和治国栋梁。

王云鹏指出，北航将坚守航空报国志向，勇于创新突破，矢志逐梦一流，为强国建设贡献力量。站在新的历史起点上，北航全体师生员工将坚定信心、同心同德、埋头苦干、奋勇前进，努力谱写建设中国特色世界一流大学的新篇章，为教育强国、科技强国、人才强国建设作出新的更大贡献。

“北航牢记为国而生、与国同行的使命要求，铸牢国防底色、工信特色品牌特质，在培养一流人才、产出一流成果上充分体现了勇于担当、创新超越的办学特质，书写了中国特色世界一流大学建设的光辉篇章。”工业和信息化部党组成员、副部长王江平指出，北航要坚持为党育人、为国育才，培养更多担当民族复兴大任的时代新人；坚持国防底色、工信特色，打造空天信融合发展战略科技力量；坚持自信自强、守正创新，走好中国特色世界一流大学之路。

致辞中，教育部党组成员、副部长钟登华表示，希望北航坚持正确方向，不断加强党的全面领导；坚持立德树人，全面提高人才自主培养质量；坚持服务需求，加快建设国家战略科技力量；坚持深化改革，全方位打造一流师资队伍，在建设教育强国、科技强国、人才强国中展现更大作为，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进程中铸就新的辉煌。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂指出，建校70载，北航为国家培养了大批学术精英、兴业人才和治国栋梁，创造了丰硕的科技创新成果，为我国航空航天事业发展、为战略性新兴产业发展和国防现代化、为经济社会发展作出了卓越贡献。他表示，希望北航立足“两个大局”，心怀“国之大者”，在坚持和加强党的全面领导上树标杆，在落实立德树人根本任务上争一流，在服务新时代首都发展上做表率，在全面建设社会主义现代化国家新征程上展现新担当、新作为。

清华大学校长王希勤作为兄弟高校代表致辞。王希勤表示，期待两校在落实立德树人根本任务、坚持服务国家重大战略需求、深入实施人才强校战略等方面携手前进，共同探索建设中国特色世界一流大学的新路，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，主动服务教育强国、科技强国、人才强国建设。

大会现场，北航2022级学生代表为学校首届学生、1952级校友代表钟群鹏、陈懋章、戚发轫、黄泽梓、胡诰、杨宗智、吴骏恒献花，1952级校友代表回赠校徽。他们是北航70年发展历程的亲历者、创造者、见证者，也是“空天报国”精神的践行者、传承者、弘扬者，

北京航空航天大学党委书记赵长禄表示，北航全体师生员工将深入学习贯彻党的二十大精神，努力培养一流人才，做出一流贡献，强化一流能力，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，努力走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献新时代的北航力量。

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