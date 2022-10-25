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第23届中国国际教育展即将召开 200余所海内外院校机构参展

2022年10月25日09:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月25日电 记者从中国教育国际交流协会获悉，第23届中国国际教育年会暨展览于10月25日至11月12日在北京、上海等地召开。本届展会以“适应与改变—重塑我们的教育”为主题，将有来自奥地利、加拿大、芬兰、法国、德国、爱尔兰等28个国家和地区的200余所海内外院校机构参展。

第23届中国国际教育年会暨展览新闻通气会现场 主办方供图

作为第23届中国国际教育展主宾国，德国的四所高校及德国学术交流中心、德国驻华大使馆文化处留德人员审核部、歌德学院将会在北京线下接受展会参观者的咨询。德国展团也将在现场与八所德国知名高校连线。通过线上和线下并行的方式，为广大学生和家长提供关于留学德国、留德审核以及留学签证方面的权威信息，又能让在线参展的高校为学生提供更详细的咨询服务。

德国展团还首次增加了VR虚拟体验区，学生们可以带上VR眼镜，身临其境感受德国大学校园，仿佛置身在图书馆、食堂、实验室等等，甚至可以和视频里的老师以及学生来一场“3D互动”。

今年，加拿大驻华使领馆将携20余所院校一起展示加拿大多元化的国际教育优势。2022年11月15日至2023年底，加拿大移民难民公民局将临时取消学习期间校外工作不得超过20小时的限制。国际学生在毕业后，有条件申请最长三年的毕业后无条件工作许可。

此外，新西兰教育国际推广局也将携手11所新西兰院校亮相教育展，包括新西兰全部8所公立大学。中国是新西兰最大的海外留学生生源国家。2022年7月31日，新西兰边境全面开放，学生签证开始受理。

据悉，本次教育展由中国教育国际交流协会主办，展会将坚持“线下+线上”混搭模式，通过院校参与实体展或在线远程交流两种方式，全方位展示各国各地区的优质教育资源，满足多元化求学需求，为学生和家长提供出国留学相关政策咨询与择校指南。（记者郝孟佳、实习生杨炳欣）

(责编：何淼、熊旭)

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