人民网北京7月6日电 6月24日这一天，对于21岁的北京第二外国语学院会展经济与管理专业毕业生骆清宇来说，既特别又难忘。她穿着学士服，手捧鲜花前往明德楼，和一直关心她学业生活的“心之约”导师——北二外党委书记顾晓园高兴地合影留念。临别之际，她收到了顾妈妈送她的一份特别的礼物——一只可爱的学校吉祥物小鸾。

“这段时间英语学习方面有没有新收获？”“回家乡的票定好没有？”再次相见，来自顾妈妈关切的问候让这位贵州仡佬族姑娘十分感动。她腼腆地笑着，想把手中的鲜花作为临别礼物送给顾妈妈。顾晓园告诉她这束花是专门为她准备的礼物，希望她“带着母校的期望和祝福，像小鸾一样在广阔天地展翅高飞，拥有一个美好未来。”

“不管以后身在何处，都会记得这段暖心的回忆”

记者从北二外了解到，为了更好地落实“三全育人”，促进学生全面成长成才，学校自2018年起开展“心之约”工程，建立健全了领导干部深入基层联系学生制度，由校领导、处级干部、辅导员、班主任、研究生导师共同组成“心之约”导师团队，覆盖全体学生。在骆清宇大二那年，顾晓园负责联系她所在的班级，选择了她作为第一个‘心之约’联系对象。”

北京第二外国语学院党委书记顾晓园和2018级毕业生骆清宇。校方供图

回想起第一次听说顾书记是自己的‘心之约’导师，骆清宇直言“脑子里各种担心”：“会不会很严肃？”“她批评我我能哭吗？”当见到顾书记以后，骆清宇立刻在一声声温暖的关切中将心情放松了。她向顾书记坦露了自己的学业焦虑，顾书记鼓励她，“有了自己想干的事情，接下来你就只要坚定地去做就好了。”

在了解到骆清宇的梦想是成为一名英语教师时，顾晓园建议她“还是要好好学习本专业，即便以后不从事与现专业相关的工作，也能在不同的课程中学到很多东西，这些知识或多或少地都会成为你的助力。”怀揣着顾妈妈的期许，骆清宇利用空余时间汲取教育学理论知识，在各种实习工作中累积经验，今年已经成功考取了初中英语的教师资格证。

骆清宇说她和顾妈妈是师生，更是亲密的朋友，“‘心之约’让我跟顾妈妈拉进了关系，我们不止是师生，比起传统的长辈和晚辈，更像亲密的朋友，我可以跟她倾诉我的烦恼，顾妈妈会耐心倾听并给我一些建议，我想不管以后我身在何处，都会记得这段暖心的回忆。”

还有几天，她即将回到贵州家乡，成为一名中学英语教师，完成儿时的梦想。“我想不管以后我身在何处，都会记得这段暖心的回忆。”骆清宇说。

“成长的激励也让我们成为更优秀的自己”

在2019年中东学院的班级主题活动中，北京第二外国语学院校长计金标打开阿拉伯语专业181班同学们的“心之约·心愿瓶”，围绕同学们提出的各类问题现场答疑。2020年疫情期间，计金标校长又通过视频连线的方式，连举三块手写板，与同学们一起分享自己的“战疫心得”，叮嘱大家“用专业能力和志愿精神直面疫情，共克时艰”。四年中，作为“心之约”工程阿语181班对接导师，计金标参加了181班的多场主题班会，与同学们促膝谈心，为同学们加油鼓劲。

“计院长每次参加班级‘心之约’主题活动，都会嘱咐我们要‘好好学习、好好读书、好好锻炼’，成长的激励也让我们成为更优秀的自己。”181班班长李少航说，“作为新时代的大学生，我们的使命光荣而艰巨，既要仰望星空，也要脚踏实地，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。即将要结束四年的大学生活，我们会带着学校的教诲扬帆起航！”

在北京第二外国语学院，每逢新生入学，全体校领导会为新生们上一堂“有温度、有深度的思想政治理论课”，通过讲述国情、社情，引导大学生树立坚定的理想信念；每学期的主题班团活动，校领导都会参与其中，与学生亲切交流，融入学生群体，让思想政治教育活动真正走入学生的心坎儿；每周五的午间“食刻交流”，校领导与学生零距离情感沟通和思想交流，解答学业发展、职业规划、出国深造及与学生在校生活相关各类问题。与学生约定一起长跑、单词PK、做月饼……在每年与新生开展的“我与校领导有个约定”活动中，他们是师长，更是朋友，时时刻刻守候着学生们的成长。

北京第二外国语学院校长计金标与百位学生相约奥森长跑。校方供图

梧桐奖章获得者、高级翻译学院2018级毕业生应越今年相继收到了8所国际名校的通知书，即将赴海外深造。应越说：“由衷感谢学校在入学时与我们立下的约定，帮助、激励我们更加充实有意义地享受大学生活。我获得的成就，不仅是‘梦为努力浇了水’，更是 因为学校‘爱在背后向前推’”。

“心之约”工程，不仅丰富了“三全育人”的形式，还重塑了师生之间的关系、增加了学生对学校的情感黏度，激发了教师、教育管理者等全员育人意识和育人能力，让老师真正成为学生的贴心人。

“人人做导师，用真心真情助力学生成长”

经济学院2017级贸易经济专业的祖丽胡玛尔·巴拉提也是顾书记“心之约”结对的学生。由于家庭变故，大一时祖丽曾经经历过人生中一段迷惘的时光，她说，“顾妈妈的‘心之约’邀约就像一米阳光照进我的生活，每一次谈心、交流后，感觉人一下子开朗了很多，也充满了向上的力量。”

无论工作多繁忙，顾晓园始终惦记着与祖丽的约定，定期电话、见面，关注她的思想，跟她聊学业、聊生活，共同探讨未来、制定目标，鼓励祖丽勇敢面对困难。一路走来，“心之约”守护祖丽成长。毕业季临近，拥有新媒体运营经验的祖丽很快找到了喜欢的实习单位，她第一时间将这个喜讯与顾书记分享，感谢大学这段成长经历帮助她锚定了人生的航向。

高级翻译学院书记蔡坚、学生处副处长黄勇作为学生“心之约”导师共同参与“梧桐书香”班级打卡活动。他们与班级同学一起读书，一起晒出自己的读书感悟，鼓励同学多读书、读好书、好读书，让阅读成为一种习惯，师生携手，共同营造浓郁的书香校园氛围。

“我在考研、实习遇到烦心事的时候，心情会比较低落，烦闷，‘心之约’导师的人生阅历和立场往往会带给我一个全新的视角。遇到考研、求职的事情，任课老师也经常找我聊天，开导我，就像一个送上门的‘宝藏’。”商学院学生罗丽莎表示。

作为一名95后辅导员，旅游科学学院丁恒晏认为有温度的师生关系是营造氛围、培养学生的基础。比起正式的会面，他更愿意将教育引导融入到日常师生约谈当中——在活动组织中谈、约午饭时谈、约操场散步谈。“我希望用真心真情和学生互相建立信任的条件下，帮助学生更充分地认识自己和客观环境，与他们一同探讨生涯规划，为学生的成长成才指引方向。”丁恒晏始终认为，辅导员应该把学生当成孩子一样去关心和爱护，当成朋友一样去支持和鼓励，更重要的是做学生的思想引领者和素质提升的推动者。

“我眼里的老师是始终站在我们的角度思考问题，为我们解决实际困难，真正做到了以心近心。”旅游专业学生黄彦说。

“感恩一路上帮助我支持我的老师们和同学们，同时很怀念北二外‘小而美’的校园，”毕业生应越说，“在这里，我处处感受到了温暖与爱，未来我将带着这些鼓励和期待，勇敢前行。”（孙竞 唐恩思）

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