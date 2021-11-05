人民网北京11月5日电 （记者孙竞、李依环、郝孟佳、温璐）“幸亏处理得当，抢救及时，孩子才保住了命……”湖南省人民医院医生的话，让在场所有人都松了一口气。一位年轻教育者的担当和大爱，在一场生死时速中为学生赢得了生机。

10月19日晚，湖南省宁乡市十三中学政教处值班教师张杉从学生宿舍巡视完回到住处，正准备躺下休息时，一阵急促的手机铃声响起。学生处告知他，一名学生突发疾病，需要紧急处置。

容不得过多思考，张杉立刻翻身爬起，奔向宿舍楼。来到事发现场后，他看见一名学生昏迷不醒，全身抽搐。张杉立刻拨打120，同时报告学校，并通知班主任联系家长。

在宁乡市人民医院，该学生被初步诊断为颅内出血，病情危重，需下病危通知书，并立即送往省级医院进行手术。

病危通知书需签字，治疗费用需要缴纳，而学生家长还在百里之外……紧急关头，张杉毫不犹豫地在病危通知书上签字，并筹钱垫付治疗费。孩子也被火速送往湖南省人民医院，顺利进行了手术，并最终脱离生命危险。

“当时没想那么多，换作学校其他老师，也会像我一样处理的。”张杉今年刚从湖南大学毕业，分配到宁乡十三中担任生物教师，同时参与学生管理工作。这位初入校园的年轻教师也没想到，正因为他的这份担当，在危急关头挽救了一个生命、一个家庭。

张杉说：“选择当教师，我的想法很简单。青少年时期的孩子们需要更开阔的视野，我想把我学到的东西都带给这些孩子。”

张杉和学生们一起。本人供图

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