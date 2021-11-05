“我为冬奥助力跑”主题活动。学校供图

人民网北京11月5日电 （记者李依环）“冬奥进校园”主题讲座、“我为冬奥助力跑”主题跑活动、冬奥初心征文比赛、冬奥志愿知识大PK……随着北京2022年冬奥会和冬残奥会进入倒计时，北京科技大学的校园内近期也掀起了一阵“冰雪热”。连日来，该校组织举办了系列活动，推广冬奥知识、普及冬奥文化、传递奥运精神，同学们参与的热情高涨。

学校组织的“冬奥进校园”线上主题讲座中，从冬奥文化概览到中国冰雪的奥运故事，从北京2022冬奥会的最新进展到展望未来前景，北京市雪上运动协会副主席李宏权为北科学子普及冬奥知识，激励同学们不懈奋斗、勇敢追梦。

此外，北京科技大学学生会组织举办了“我为冬奥助力跑”主题跑活动，引导广大同学增强体育素养、弘扬奥运精神，来自13个学院的同学们完成了此次主题活动的全部赛程。活动负责人安旭谈到，本次活动兼具趣味性与挑战性，不仅能够带动大家积极参与户外运动，更能鼓励广大青年学子以实际行动迎接冬奥，积极为冬奥贡献青春力量。

学校有关负责人表示，北京2022年冬奥会和冬残奥会已进入倒计时阶段，北科大全体师生将一如既往积极配合冬奥组委，认真做好相关服务保障工作，同时积极践行奥运理念、传播冰雪文化，以实际行动弘扬冬奥精神，书写出“青年服务国家”的最美答卷。

(责编：李依环、秦华)