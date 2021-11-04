张玉鹏

党的十九大报告明确指出，“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。职业院校肩负着为国家培养生产一线急需的高素质技术技能人才的光荣使命，必须抓好关键环节，创新人才培养模式，将工匠精神融入到学生培养的全过程，引导广大青年学生自觉弘扬工匠精神，坚定走技能成才、技能报国之路，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

一是要把工匠精神融入到校园文化建设中，发挥文化育人无声的作用。工匠精神的精髓在于执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越。职业院校在校园文化建设中，要从办学理念、大学精神、校风校训的凝练等方面入手，将工匠精神的内涵融入其中，构筑起强有力的精神支撑。要在校园环境的布设中融入工匠精神元素，比如打造工匠文化长廊、大国工匠事迹宣传橱窗、精品工程展示栏等，让校园一景一物都能体现工匠精神，让学生在校园内能够潜移默化的接受工匠精神的熏陶。

二是创新活动载体建设，让工匠精神在校园内落地生根。职业院校要着力打造一批品牌活动项目，创新养成教育的载体建设，让工匠精神培育与学生的成长成才有效贯通。如开展“大国工匠进校园”活动，邀请与学校行业相关的企业劳模工匠走进校园，与大学生面对面座谈交流，分享个人成长故事，增强工匠精神教育的感染力和针对性；开展校园技术技能榜样评选活动，选出大学生身边工匠精神传承的典型人物，让工匠精神触手可及；结合学校办学专业，成立具有专业特色的学生社团，引导学生通过开展社团活动，体验工匠精神，弘扬工匠精神。

三是突出职业教育特色，让工匠精神覆盖学生教育全过程。职业教育的特点和优势在于强化实践引领，职业院校要抓好学生实习实训的黄金档期，通过联合校企合作单位，在学生认识实习、顶岗实习等环节，融入工匠精神的培育。专业课教师在授课过程中要注重进行工匠精神的教学内容设计，企业要为参加顶岗实习的学生选配好师傅，从企业的视角为学生上好工匠精神教育课。此外，学校还可以通过寒暑假组织学生开展“三走进”“三下乡”活动，让学生走进企业、走进生产一线，近距离感受工匠精神，增强弘扬工匠精神的自觉性、主动性。

四是强化网络宣传阵地建设，让工匠精神理念深入学生心田。全媒体时代背景下，大学生的学习、生活与网络联系更加紧密。职业院校要充分发挥网络宣传阵地的重要作用，用好新媒体新技术，将工匠精神通过网络平台进行更加生动、更加鲜活的宣传展示。如通过打造学校、二级学院新媒体矩阵平台，形成宣传合力；依托优秀校友资源，打造校友谈工匠精神特色栏目，用校友的成长故事和优秀事迹教育学生，引导学生加强专业学习和实践训练，练就扎实的专业技能，为实现人生价值、报效国家、奉献社会奠定坚实基础。

(作者系陕西铁路工程职业技术学院机关第一党总支书记、党委宣传部副部长）

(责编：李悦宁(实习生)、秦华)