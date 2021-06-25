原标题：工行智能柜员机 今日可查北京高考成绩

本报讯（记者 程婕）广大北京考生查询高考成绩又多了一个新渠道——工行智能柜员机。昨日，北京青年报记者从工行北京分行获悉，该分行已在辖内490余家网点的智能柜员机投产63项政务查询功能，其中包括近期广大高考考生高度关注的高考成绩查询及高招录取查询。

据介绍，待有关部门公布高考成绩及录取结果后，家长或考生可至北京工行网点，在专属智能柜员机上，通过“政务查询”模块中的“北京市政务查询”，选择菜单中的“市教委”，输入准考证号、考生号及考生身份证件号后6位，即可查询高考成绩和高考录取结果。此外，中考中招、成考成招等查询功能也一并投产，为各层次考生提供更加便捷的查询服务。

工行北京分行积极推进“互联网+政务+金融+多场景便民应用”的创新探索，进一步助力北京市政务运行高效化、群众办事便利化、城市管理智能化。据了解，近期该行将政务服务功能作为“我为群众办实事”的具体行动之一，与北京市政务服务管理局对接合作，将政务服务便民自助平台上的查询、打印、申办等功能延伸至全行智能终端。

除高考高招查询等功能外，客户还可以通过工行北京分行490余家网点的智能柜员机办理8大类63项政务查询，其中包括企业基本信息查询，不动产登记机构查询，药品广告备案信息查询，雨情查询，以及粮油、水产、蔬菜、水果等农副产品物价查询等。

同时，工行北京分行积极开展与经济技术开发区管委会银政合作，投产上线区级政务服务平台项目。开发区管委会8个政府部门45项高频行政事项都可通过工行智能终端查询、申办、打印，企业得以少跑腿、多办事。

工行北京分行表示，未来将持续加大创新力度，陆续投产更多政务服务事项功能，积极践行“我为群众办实事”实践活动，为广大市民百姓带来更多便利。

(责编：郝孟佳、温璐)