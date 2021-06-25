原标题：中考语文试题注重考查“北京特色”

▲首都师范大学附属房山学校考点在入口处为考生准备了防疫用品，保证学生入场安全 供图/首都师范大学附属房山学校

昨天上午，本市初中学业水平考试第一个科目语文学科考试结束。北京教育考试院相关专家分析，此次语文试卷弘扬革命文化和社会主义先进文化，注重北京特色，考查语文基础，同时关注知识的迁移、运用，以及考生解决问题的方法和思维过程。北青报在多所考点校采访了解到，多数考生反映今年语文试题“简单”，没有出现偏题、怪题。

中轴线申遗、北京建设智慧城市入考题

“感觉好简单，我发挥得很好”，昨天上午10点40分，语文科目考试结束10分钟后，北京二中分校考生们陆续走出考场，不少考生向家长兴奋地说道。多位考生均表示今年语文的中考试题比较简单。“我感觉比一模、二模还都简单点，题型、题材都很正常，都没有超范围的。”北京二中分校一位考生告诉北青报记者。

北京教育考试院专家表示，今年语文试题整体重视弘扬革命文化和社会主义先进文化，如议论文阅读素材以“迎接建党一百周年背景下当代青年人的担当”为话题，文章回顾了党的百年奋斗历史，介绍“红色基因”的重要内涵，并展示了先烈的感人事迹和当代优秀青年的风采，还对当代青年人对继承革命文化可能产生的种种问题作了充分论述，既有针对性，又有说服力。

同时，今年的试题还尤其注重“北京特色”，引导学生了解和热爱自己的家乡，如“基础·运用”部分以“北京中轴线申遗”为素材，引导学生关注北京厚重的历史文化底蕴。多文本素材则与“北京建设智慧城市”有关，体现的是北京作为国际大都市现代化的一面。

考到字音字义、标点符号等基础内容

北青报记者了解到，今年的语文试题还注重对语文基础的全面考查，如“基础·运用”就涉及字音字义、标点符号、修辞方法、词语和句子的使用等。考查内容符合课标要求，基于学生的课内所学；又如第3题成语的考查，“不期而遇”中“期”的意思为“约定”，与教材中《陈太丘与友期行》中“期”字的意思一致。

“考题考查考生掌握学习语文的基本方法，包括学习和积累词语。”北京教育考试院专家解析说。如第1（2）题，首先还原学生在日常学习过程中经常遇到的困难，即阅读中不明白“锁钥”这一词语的意思，之后进一步指引学生根据上下文内容和工具书来解决困难。

让考生“制作正阳门宣传短片”

语文实践离不开情境，在具体而真实的情境中培养学生的语文能力，是语文教学的重要思想，也是考试评价方式的重要转变之一。北京教育考试院专家介绍，今年的试题还关注生活实践情境的设置。语文“基础·运用”板块设置了“制作正阳门宣传短片”这一活动情境，在命题中努力实现两个“真实”。一是情境本身的“真实”，从搜集材料到写文字稿，再到制作采访视频，情境的设置与学生的生活经验一致，真实可信。二是情境中产生的问题是“真实”的，如为短片选字、解决文字稿中的标点及书写等问题，都是制作视频短片过程中可能产生的真实问题。

此外，今年的语文试卷还设置开放性试题。如“基础·运用”板块：为短片选择片头，学生既可以选择篆书，也可以选择楷书，试题不是考查学生机械记忆不同字体的特点，而是强调运用习得的书法知识解决语言实践中的问题。“开放性不意味着漫无边际，而是体现在思维方式的多样、思维路径的多元上，因此试题注重考查学生的思维过程。”北京教育考试院专家表示。

如古诗阅读试题创设真实的阅读情境，引导学生建立诗句与鲁迅那时那地心境的关联，思考鲁迅“还记得这名目”原因的推测是否合理，并借助对诗句的理解说明理由，强调学生理解的逻辑自洽。又如名著阅读试题，需要学生围绕演讲比赛“奋斗吧，青年！”的主题，从读过的名著中选择合适的人物作例证，并说明选择的理由。文/本报记者 武文娟 林艳

现场

考点为考生准备防疫物资和爱心用品

“我们的考生都已经安全入场，请家长放心！也祝愿我们的考生取得一个好成绩！”昨天上午，北青报记者来到首都师范大学附属房山学校时，一位送考老师面对北青报记者的镜头说。

北青报记者在现场看到，很多考生在进场时，考点医护人员都会先让考生喷一下手消，并提醒他们戴好口罩，还叮嘱他们如果散场后下雨，可以来这取爱心雨伞。

据了解，为了营造让考生舒心、让家长放心的学考环境，首都师范大学附属房山学校考点为考生提供免洗洗手液、消毒湿巾等防疫物资。每个楼层设置爱心服务站为考生们提供了必备的文具、爱心雨伞等物品，解决考生所急所需，为考生提供贴心服务。学校负责人介绍，在一楼设置了特殊考生考场，希望能为每位考生做好后勤服务保障，祝福他们取得佳绩。

拄拐杖考生申请自己进入考场

昨天上午8点，北京市初中学考首科语文科目考试正式开始，8.5万初三考生走进考场参加考试。北青报记者在北京市初中学考通州区潞河中学考点外看到，考点的校门上已经提前贴好了考点分布图，以便考生查询考场位置。

早上6点45分就有不少考生来到考点前排队等待进入考点。6点50分，该考点提前允许考生进场候考。考务人员不断提醒考生进考点要出示准考证，不要聚集。“可以自己走吗？有需要我们请考务老师送你进考点。”在考点外，一位腿部受伤的考生拄着拐杖缓慢走进考点。北青报记者注意到，这位考生虽然腿部受伤，但状态不错，脸上带着轻松的微笑，进考点前还请家长给自己和好朋友一起拍照留念。(武文娟 林艳)

(责编：温璐、熊旭)