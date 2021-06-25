原标题：青年眼中的毕业季

在华东师大的毕业典礼中，8000余名师生共同在典礼现场大屏幕观看神舟十二号载人飞船发射升空直播。华东师范大学供图

厦门大学毕业典礼上，一位毕业生为同学整理学士帽。厦门大学供图

湖南大学毕业典礼上，3位来自新闻与传播学院的毕业生面向镜头合影留念。湖南大学供图

浙江海洋大学2021届毕业生在校园里合影留念。浙江海洋大学 郑威/摄

扬州大学2021届毕业生身着学士服自拍留念。扬州大学供图

来自四川警察学院同一宿舍的四位女生在黑板上写下毕业寄语。四川警察学院供图

兰州交通大学的两位毕业生在图书馆拍摄毕业照。兰州交通大学供图

(责编：郝孟佳、温璐)