人民网北京6月24日电 近日，中国矿业大学在南湖体育馆举行2021届学生毕业典礼，欢送6209名本科生和2940名研究生。

中国矿业大学校长宋学锋向顺利完成学业的各位同学表示热烈的祝贺，也对专程返校参加学位授予仪式的2020届博士和硕士研究生表示热烈欢迎。宋学锋向毕业生提出三点希望，一是希望大家永葆家国情怀，勇担时代使命。二是希望大家矢志艰苦奋斗，坚持砥砺奋进。三是希望大家坚持锐意进取，勇于开拓创新。

以下为宋学锋校长的讲话节选——

今天，我们欢聚一堂，隆重举行2021届学生毕业典礼，欢送6209名本科生和2940名研究生。首先，我谨代表学校，向顺利完成学业的各位同学表示热烈的祝贺！向辛勤付出、培育你们成长成才的老师们和家长们，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！今天在场的还有2020届博士和硕士研究生，因为疫情影响，去年未能参加学位授予仪式，今天专程返回母校，参加学位授予仪式，让我们以热烈的掌声欢迎他们的到来！

光阴荏苒，时光流驰。几年的求学生涯转瞬即逝。求学期间，你们用拼搏和奋斗展示了自己的人生态度，用激情和协作诠释了自己对于青春的理解。校园里闪现着你们帅气靓丽的身影，也留下了你们坚实的奋斗足迹。学校见证了你们的成长，你们见证了学校的发展；学校走进了你们的生命，你们走进了学校的历史。在你们之中，有参与发明气动式搅注一体化脉动注浆泵，大幅提高井下瓦斯封孔效率，获得第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖的王宇同学；有积极响应祖国召唤，应征入伍，获得“优秀义务兵”“营嘉奖”，退役复学后放弃保研资格选择到能源行业基层一线建功立业的郭春福同学;有立志于志愿者工作，扎根西部支教扶贫，入围2019年中国大学生年度人物的李昊灿同学；有克服听力困扰，自强奋进，入选《人民日报》国家奖学金获奖代表名录，获得帝国理工大学、纽约大学等多所名校升学offer的欧学明同学。像这样的同学还有许多。你们挥洒青春、追逐梦想、刻苦学习、努力奋斗，展现了矿大青年学子的精神风貌与责任担当，共同构成了矿大校园最青春靓丽的风景，我为你们点赞！

回首过去的几年，你们与母校一同经历了入选“双一流”建设高校、庆祝建校110周年、开启“十四五”新征程等重要历史时刻，见证了学校事业的发展。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，学校全力以赴统筹做好校园防疫和教育教学工作，始终把同学们的生命安全和身体健康放在心上，把保障同学们的学习成长放在首位。你们也以实际行动参与其中，和全校师生一道抗击疫情，展示了矿大人的情怀和担当。

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。当前，世纪疫情和百年变局交织，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，中华民族伟大复兴的梦想正在逐步成为现实。你们生逢盛世，肩负重任。你们既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的参与者和生力军。借此机会，我向大家提三点希望：

一是希望你们永葆家国情怀，勇担时代使命。国家、民族和个人的命运是休戚相关、交融与共的。矿大前辈用行动践行了这条真理。于洪珍教授躬身教育六十载，桃李芬芳遍天下，她先后荣获首届全国教学名师、全国第二届杰出教学奖，是师生敬仰的“大先生”，是教师中的楷模，她以忠诚教育的家国情怀、勇于探索的专业精神和心怀大我的崇高境界为我们树立了榜样。刚刚离开我们的陈清如院士，把“国家民族的利益是我最大的利益，我要为之奋斗终生”作为人生座右铭，心怀“蓝天梦”，为国家忘我工作70年，发明的“干法选煤”为世界煤炭高效清洁利用、生态环境保护作出了突出贡献！

同学们，新时代为你们的发展提供了广阔天地，每个人都要在时代中谋划人生、书写未来。希望你们奋发进取、勇担使命，做热爱祖国、服务人民的先行者，做勇立潮头、敢为人先的弄潮儿，把爱国之情、强国之志融入时代伟业，以实际行动为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量！

二是希望你们矢志艰苦奋斗，坚持砥砺奋进。百年矿大镌刻着艰苦奋斗的精神底色，古路坝的“七星灯火”，三汇坝的“干打垒”，淮海大地的“创建能源资源特色世界一流大学”，均是这一精神在不同时期的具体表现。同学们，幸福都是奋斗出来的，“佛系躺平”不会为你带来激扬的人生，民族复兴更是绝无坦途。希望你们继续发扬“好学力行、求是创新、艰苦奋斗、自强不息”的校园精神，牢记“勤奋、求实、进取、奉献”的优良校风，用智慧和汗水浇灌出绚丽的青春之花！

三是希望你们坚持锐意进取，勇于开拓创新。“志不求易者成，事不避难者进”。生活从不眷顾因循守旧、满足现状者，从不等待不思进取、坐享其成者，而是将更多成功的机会留给善于和勇于创新者。当前，面对国际社会“逆全球化”的“新困境”，面对全面建成社会主义现代化强国的“最强音”，面对第四次工业革命和产业变革加速推进的“大浪潮”，党和国家事业发展迫切需要创新。同学们，你们作为社会上最富活力、最具创造性的群体，要积极拥抱充满无限可能、无限机会的创新时代，这既是大家的机遇，也是大家的使命。希望你们树立终身学习的理念，向实践学习、向社会学习，在学习中获新知、求真理，在前进中创新、在创新中发展。希望你们勇于探索，敢于打破边界，走出“舒适区”，努力做创新创造的引领者和示范者，成就有价值、有意义的精彩人生！

同学们，镜湖之美，美在四季轮换之风景；矿大之美，美在人才辈出、桃李遍天下！你们的脚步走多远，母校的影响就有多远；你们的成就有多大，母校对国家的贡献就有多大！不管未来有多遥远、路途有多艰难，母校永远是你们坚强的后盾和温暖的港湾！

同学们！你们即将从矿大启航，奔向星辰大海! 在这里，我代表学校祝大家前程似锦、一帆风顺！一生平安！

(责编：郝孟佳、秦华)