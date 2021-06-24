人民网北京6月24日电 中国音乐学院“中国乐派国乐团成立音乐会”于21日晚在国家大剧院音乐厅上演，音乐会选取中国经典的民族管弦乐作品及器乐协奏作品，内容翔实、主题丰富。

中国音乐学院“中国乐派国乐团成立音乐会” 校方供图

音乐会以作曲家施万春创作的民族管弦乐《节日序曲》开场，该作品于1959年初创，表达了中华人民共和国成立十周年全国上下热烈欢腾的喜庆之景。乐曲的主部主题来自于河北吹歌曲牌“淘金令”，常用于表现热闹喜庆的生活场景。演奏家们用精湛的艺术水平演绎出迎接建党百年的喜悦心情。

这是中国乐派国乐团的首次公开亮相。该乐团是中国音乐学院中国乐派高精尖创新中心的核心建设项目。依托“全球音乐教育联盟”的优势资源，乐团面向海内外招收、吸纳高水平职业演奏家，建设了一支具有引领国际顶尖艺术水准的国乐管弦乐团。中国乐派国乐团的将探索中国乐派音乐理论研究、音乐创作、音乐表演和音乐教育的创新发展方向；诠释中国乐派经典作品，传播中国声音，讲好中国故事，向世界展示中华优秀文化。

中国音乐学院中国乐派国乐团成立音乐会为首都听众带来了一场国乐视听盛宴。乐团将致力于推动“中国乐派”建设，传承弘扬中国音乐文化，用音符书写时代精神，用旋律描绘人民对美好生活的向往，为中国音乐新时代发展注入朝气蓬勃的新生血液，为文化强国建设贡献国音力量。

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