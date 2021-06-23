原标题：“90后”女大学生“慧”种地

6月22日，张宸在调试无人驾驶精播与精准变量施肥一体机。

河北省沧县青年张宸今年29岁，毕业于河北农业大学。

2018年，张宸建起了自己的家庭农场，并在河北省农作物全程机械化示范项目中与多方机构单位合作，共同搭建起了农业全程机械化平台。

张宸请来专家，陆续给农场的11台农业机械装上了北斗卫星导航系统，实现了耕、播、施肥、填土、收割的全自动化，作业面积达到了3万余亩。农场的无人驾驶播种机、无人驾驶收割机、无人驾驶卸粮车都“跳不出”她的手掌心。

同时张宸还通过网络直播推介销售自家的农产品，目前，网络销售收入占到了宸福家庭农场的25%。

“高科技为我的家庭农场带来了广阔的发展前景，我对智慧农业越来越感兴趣，对种地越来越有信心了。”张宸说。

新华社发（苑立伟 摄）

(责编：郝孟佳、熊旭)