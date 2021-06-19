原标题：由校内到校外 武术体教融合还需“三步走”

日前，教育部成立了中国书法、中国武术和中国戏曲教育指导委员会，进一步传承发展中华优秀传统文化，丰富拓展校园文化，推进书法、武术、戏曲进校园、进课堂。对此，武术专业人士认为可以采取由校内到校外的“三步走”：武术进校园、打通校内校外渠道、加强校外普及并打造品牌赛事。

在重庆荣昌举行的第十四届全国运动会武术套路资格赛暨2021年全国武术套路锦标赛期间，国家体育总局武术运动管理中心副主任张征在接受新华社记者采访时透露，武术中心目前正在积极谋划起草关于进一步加强武术项目体教融合、加强青少年武术推广的工作方案，希望能够和教育部门形成联动，解决好体育和教育部门的衔接问题。

张征认为，成立中国武术教育指导委员会后有“三步路”要走好，他说：“首先要解决好武术进校园的问题，把提高与普及、标准化与多样性有机结合，保护和发挥地方传统特色拳种；其次要解决好政策制订和制度建设，打通校内校外渠道；第三是大力加强校外青少年的普及工作，成立青少年武术俱乐部、打造青少年武术赛事，促进青少年教、学、赛管理体制的健康提高。”

中国关工委健体中心少儿武学传承研究院执行院长王天明多年来从事少儿武术教育工作，他提出了10点建议，包括贯彻武术“育人、育心、育德、育行、育体、育智”的教育目标；构建各年龄层级系统的校园武术课程体系和标准化建设；培养武术教师梯队；加强武术教学科研的创新实践；建立校园武术特色品牌；加强武术后备人才的梯队建设和培养；大力发展校园武术教育产业，创新武术项目品牌以及与教育相关的服务产业等。

对于如何在青少年间推广武术、进行体教融合，正在参加全国武术套路锦标赛的运动员和教练员们也纷纷建言。

具有运动员和兰州大学体育老师双重身份的甘肃名将常志昭说：“我给大学生上的第一堂课就是‘武术是什么’，讲解武术的过去、现状和未来，培养他们的兴趣爱好和民族自豪感，然后学习入门级的长拳或者简化太极拳等。”

山东名将孙培原认为，要给青少年正确的引导，了解武术文化内涵，从小树立文化自信。

甘肃队教练于宏举指出，希望搭建优秀运动员退役后的“工作通道”，充实武术指导员的人才梯队，进入学校教师和教练员体系，用亲身感受和热爱去带动更多青少年。

重庆武术运动管理中心副主任王技铭介绍，“武术进校园”在重庆开展已久，10年前就有小学老师自编初、中、高级武术教材，进行全面推广普及。

多次承办全国武术赛事的重庆荣昌区凭借丰富悠久的文化底蕴拥有众多武术人口，全区有27所学校开展重庆市级非遗、也是荣昌当地特色拳种缠丝拳、小洪拳和苏家拳。

“荣昌区最大的亮点就是‘武术进校园’，我们有20多家武馆，一个专门的武术学校，有1000多名学生，27所学校联动普及，武术青少年基础良好，再加上三个拳种入选非遗、政府高度重视并以创建武术之乡为引领狠抓武术工作，我们会继续努力，让武术文化在校园中得到更好的继承和发展。”重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会副主任郑本益说。

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