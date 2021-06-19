原标题：北京161名中学生运动员将出征第十四届全国学生运动会

第十四届全国学生运动会将于7月10日至7月17日在山东省青岛市举办。今日，北京中学生代表团（游泳、排球项目）动员会在北京师范大学附属实验中学举办。

在动员会现场，北京师范大学附属实验中学校长李晓辉鼓励运动员们要努力超越自我、超越历史。北京师范大学附属实验中学副校长张义亮也寄语运动员们，希望他们能够在赛场上经受磨炼、勇于拼搏、取得收获。

据悉，第十四届全国学生运动会设田径、游泳、篮球、足球、排球（排球、沙滩排球）、乒乓球、健美操、武术、羽毛球、帆船、跳绳11个大项，分大学甲组、大学乙组、中学组3个组别，部分项目分预赛、决赛两个阶段进行。本届运动会北京市共有45所学校参加，涉及161名中学生运动员，219名大学生运动员，11个项目。运动会期间还将举办第十四届全国学生运动会科学论文报告会等活动。

目前北京学生体育代表团各项目代表队牵头学校已确认，包括北京大学、清华大学、中国人民大学、北京理工大学、北京师范大学、北京工业大学、北京航空航天大学、中央民族大学等8所高校，以及北京市第八十中学、北京师范大学附属实验中学、清华大学附属中学、中国人民大学附属中学、北京景山学校、清华大学附属中学朝阳学校、北京市第六十六中学、中国人民大学附属中学第二分校、北京市清华育才实验学校等9所中学承担了牵头组队及训练等工作。

此次参赛的游泳代表队和女子排球代表队均由北京师范大学附属实验中学负责牵头组队。游泳队由来自北京师范大学附属实验中学、北京市第四中学、北京市育英学校、北京一零一中学、北京市第三十五中学、北京市第一七一中学的14名学生运动员组成。女子排球队由来自北京师范大学附属实验中学、北京一零一中学、北京市第十二中学的16名学生运动员组成。

全国学生运动会作为综合性学生体育赛事，每三年举办一届。在第十三届全国学生运动会上，北京师范大学附属实验中学作为游泳项目牵头学校，校游泳队的12名队员们共取得9金7银4铜，并打破一项赛会记录，获得北京代表团“最佳表现奖”。学校女排也多次代表北京市中学生女排参加全国学生运动会，取得了不错的成绩。

(责编：黄子娟、闫妍)