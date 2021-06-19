原标题：“第三次分配”研讨会在京举办 专家学者跨领域交流研讨

15日，“第三次分配”研讨会在清华大学举办。来自清华大学多个院系和公益慈善领域的近20位专家学者齐聚一堂，聚焦“第三次分配”，进行了跨学科、跨领域的理论和实践探讨。

民政部副部长王爱文，民政部慈善事业促进和社会工作司司长贾晓九，政策研究中心主任王杰秀，慈善社工司副司长臧宝瑞、一级巡视员李波等参加研讨会。研讨会由清华大学副校长杨斌主持。

王爱文讲话

王爱文在讲话中表示，各位专家学者从历史文化、中外比较、经济社会政策、案例研究等多维度切入，提出建议引发思考，具有启发和借鉴意义。他提到，此次研讨会也是清华大学社会责任的一种体现。在公益慈善领域，清华牵头举办世界公益慈善论坛，设立清华大学公益慈善研究院，举办“第三次分配”主题研讨，都反映了学校对国家公益慈善事业的高度重视。

杨斌致辞

杨斌表示，从国家角度，完善“第三次分配”构建更加公平高效的收入分配体系需要公益慈善事业发挥更大的作用。清华大学希望能够与民政部、社会组织代表和相关领域专家一起，为“第三次分配”理论和制度体系构建打造理论探讨和经验分享的重要平台，持续为国家收入分配制度的完善和公益慈善事业发展作出贡献。

友成企业家扶贫基金会常务副理事长汤敏，华夏新供给经济学研究院院长、原财政部财政科学研究所所长贾康，清华大学经管学院院长、清华大学中国财政税收研究所所长白重恩，中国经济思想与实践研究院院长李稻葵等分别发言。

(责编：黄子娟、闫妍)