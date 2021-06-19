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中国矿业大学举办2021届学生毕业典礼 学子们从矿大扬帆起航

 
2021年06月19日09:28 | 来源：新华网
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原标题：中国矿业大学举办2021届学生毕业典礼 学子们从矿大扬帆起航

18日，中国矿业大学2021届毕业典礼在南湖体育馆举办。6209名本科生和2940名研究生圆满完成学业，从矿大扬帆起航，开启人生新征程。

中国矿业大学党委书记刘波，校长宋学锋等在校的校领导、党委常委出席典礼。中国矿业大学党委副书记蔡世华主持典礼。2021届毕业生，教师代表、辅导员、班主任老师和部分因疫情未参加去年毕业典礼的2020届毕业生参加了典礼。

凤凰花开不舍离别思绪浓，今朝回首难忘母校情谊重。典礼现场大屏幕上播放的毕业季短片，展现了2021届毕业生在矿大求学、成长的记忆。毕业生代表带来的快闪节目《凤凰花开的路口》唤起了在场毕业生对母校的浓浓不舍之情。

宋学锋代表学校向顺利完成学业的2021届同学们表示祝贺。他向全体毕业生提出希望。一是希望同学们永葆家国情怀，勇担时代使命。二是希望同学们矢志艰苦奋斗，坚持砥砺奋进。三是希望同学们坚持锐意进取，勇于开拓创新。

教师代表、研究生毕业生代表等先后发言。部分学院教师代表、辅导员代表、毕业生代表、宿管员代表、家长代表、校友代表也通过视频的形式，向毕业生表达祝贺和美好祝愿。

典礼上对优秀毕业生代表、基层就业先进个人代表进行了表彰，中国矿业大学副校长曹德欣宣读了表彰决定。

全体毕业生举起右拳、坚定宣誓，将肩负时代使命，为国家和民族作出自己的贡献。全体师生一起高唱校歌，毕业典礼在高昂的歌声中落下帷幕。

(责编：黄子娟、闫妍)

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