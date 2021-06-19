原标题：北京举行青少年法治知识网上竞赛

“通过这次法治知识竞赛，我了解到了自己对于法律知识还存在着盲点，我会更用心地学习这些知识。”近日，“普法育未来·学法助成长”北京市青少年法治知识竞赛落下帷幕，超过15万人次的青少年参与答题。

据了解，此次竞赛由北京团市委指导，由北京市青少年法律与心理咨询服务中心主办，百度公司协办，得到了青少年积极参与和社会广泛关注。竞赛通过网上普法的方式进行，充分利用互联网面向广大青少年和网民开展普法宣传教育活动。线上方式打破了时间、空间的限制，充分体现了线上答题的公平性、便捷性、高效性。竞赛不仅吸引了北京市中小学生踊跃参与，网上答题的方式也让更多青少年、家长及关注青少年保护工作的社会公众积极参与法律知识的学习中来。

本次竞赛在“八五”普法规划出台之际开展，聚焦新修订的《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》，涵盖日常生活法律、自我保护类法律、维护合法权益等，内容更贴近生活，除了考验参赛者对法律法规的熟悉程度，还在考题中通过情景设置的方式检验参赛者落实法治教育的效果。同时，本次竞赛充分考虑了不同年龄段网民的知识水平和认知能力，设置了未成年组和成年组两个组别，不同年龄段的青少年都可以参加，知识竞赛网络系统会根据参赛者的报名组别从题库中抽取符合参赛者年龄特点、知识背景的题目供其作答。竞赛内容由题库随机出题，确保每一份竞赛试题的内容都不同，保证了竞赛的公平公正。

“了解首都未成年人使用互联网的真实意愿和行为特征，是做好未成年人网络保护的重要基础之一，也是推动新时代首都青少年工作高质量发展的重要参考依据。”北京团市委青少年发展和权益维护部相关负责人介绍，此前，北京团市委通过对北京市民热线12345千万级工单数据的筛选，聚焦《中长期青年发展规划（2016-2025年）》中青年十大发展领域，对热线反映的青少年主要诉求进行了分析，发现“网络服务”是诉求较多的领域，青少年网络权益维护、用网行为引导应引起高度重视。此次与百度公司合作开展未成年人保护系列行动，是北京团市委在未成年人网络保护领域的进一步深化，也是运用互联网思维、大数据技术开展未成年人保护工作的一次有益尝试。

(责编：黄子娟、闫妍)