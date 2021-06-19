原标题：本市招聘508名高校毕业生支农

本市2021年招聘高校毕业生到农村从事支农工作启动，计划招聘508人，6月17日起开始报名。北京青年报记者从北京市人力资源社会保障局获悉，本次招聘旨在为基层输送和培养青年人才，引导高校毕业生到基层就业创业，着力打造一批扎根乡土的农村公共管理服务人才队伍，助推乡村振兴。

据介绍，市人力资源社会保障局在全市统一发布招聘公告，并组织报名、笔试，各区人力资源社会保障局负责面试、体检、考察、公示、签订就业协议书、报到和上岗等工作。报名时间为6月17日10时至6月21日17时，具体公告及招聘岗位等情况可登录市人力资源社会保障局官方网站（http://rsj.beijing.gov.cn/）“通知公告”栏目查阅。

本次招聘面向列入国家统一招生计划的普通高等学校（不含定向、委培）的北京生源应届毕业生，岗位为乡村振兴协理员，与乡镇签订劳动合同，合同期为5年。任满一个合同期且考核合格的，颁发《高校毕业生“三支一扶”服务证书》，享受国家及本市相关优惠政策。

据悉，在岗位职责方面，乡村振兴协理员在岗期间，到村工作，协助加强农村党建，发展特色产业，建设美丽乡村，提升治理水平，服务和保障乡村振兴战略实施。在工资和待遇保障方面，工作生活补贴基本达到本乡镇机关从高校毕业生中新录用工作人员试用期满后工资收入水平，并建立考核奖励机制。同时，按国家及本市政策，办理社会保险和住房公积金手续，按规定发放一次性安家费补贴，组织参加重大疾病和人身意外伤害保险。

为鼓励高校毕业生扎根农村基层，乡村振兴协理员任满一个合同期、在村表现优秀的，可根据双方意愿，按规定程序续聘。当选村“两委”班子成员的，可将合同期延长至村“两委”任期届满。同时，市人力资源社会保障局还大力支持人才多渠道差异化流动发展，按规定做好从合同期满考核合格人员中定向考录公务员和专项招聘事业单位人员等工作，鼓励各类型企业吸纳人才，支持创新创业，并落实考研加分政策。

(责编：黄子娟、闫妍)