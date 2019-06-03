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童趣嗨翻天 中国儿童中心缤纷活动迎六一

来源：人民网-教育频道  2019年06月03日10:53

中国儿童中心园内开展“喜迎六一 祝福祖国 争做新时代好儿童”主题游园活动。卢静/摄
中国儿童中心园内开展“喜迎六一 祝福祖国 争做新时代好儿童”主题游园活动。卢静/摄
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人民网北京6月3日电 为庆祝2019年六一国际儿童节，6月1日至6月2日，中国儿童中心园内开展了“喜迎六一 祝福祖国 争做新时代好儿童”主题游园活动。记者走进中国儿童中心，六一的欢乐气氛迎面而来。

盛装主题巡游正在上演，一个个动漫形象引来家长和孩子们的阵阵欢呼。互动音乐街中，新潮乐器前围着好奇的小小体验者；老牛儿童探索馆里，展项特色体验活动如火如荼；中心花房中，孩子们正和蝴蝶一起蹁跹起舞......

盛装主题巡游吸引了家长和孩子的目光。葫芦娃、喜羊羊、熊大等我国原创的儿童喜爱的动漫角色与孩子们亲密互动。“少年少年祖国的春天，我们胸前的领巾，像那灿烂的朝霞一样耀眼！”艺术宫广场传来阵阵乐声，孩子们欢快地唱响属于自己的歌。

在北京蝴蝶艺术科普展现场，孩子们正与蝴蝶亲密接触，蝴蝶一会儿落在肩上、一会儿落在指尖、一会儿轻触衣角，在专业老师的科普讲解下，好奇宝宝们正在了解蝴蝶的生活习性以及各种知识。在手工制作区，亲子齐动手一起制作关于蝴蝶的各种工艺品。色彩斑斓的蝴蝶和丰富多样的知识，让孩子们深入了解蝴蝶、探索自然，感受大自然奥秘，体验生命的神奇。

科技创客集市上，小店员们正在展示、售卖自己的科技手工作品。他们演示、介绍着自己的作品，让观众了解3D打印技术，邀请路过的小朋友们体验趣味机器人，现场还有科学知识百科问答、航模比赛，让大朋友和小朋友们都增长了知识。

活动期间，孩子们还可以在“书香飘万家”亲子阅读主题活动中与父母共读经典；在“助力成长”大讲堂与父母探究童年的奥秘共同成长；在营养健康科普活动中获得健康新知识；在老牛儿童探索馆展项特色体验活动中发现展项新亮点；在“寻找共同的童年”亲子活动中寻找儿时模样。（郝孟佳 卢静）

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 (责编：卢静(实习生)、熊旭)

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