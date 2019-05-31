深化“一校一品”理念 精耕体育教学沃土

人民网北京5月31日电 今天，北京市“一校一品”体育教学改革朝阳区阶段成果展示在芳草地国际学校富力分校举行，该项目由北京市教委宏观引导，已经形成具有一定影响力的京城校园体育品牌文化。

学校经过近三年的探索，已初步形成以全员运动会为主的展示形式，以体育趣味课课练、大课间素质操为载体的课堂教学改革模式。对于不同年龄段的学生，分别设计了弟子规操、少年中国说、拉力带操等符合学生心理、生理特点的内容。

芳草地国际学校富力分校校三年级三班王钰涵的家长谈到：“今天以家校志愿者的身份参与了展示活动，我切身体会到了体育锻炼能促进孩子身心的全面发展，作为家长我十分支持。”

“我觉得活动非常有意义，各个学校能互相交流体育特色。特别是心肺复苏、包扎和烧烫伤教育演练，可以帮助我们在突发情况下采取正确反应。”北京师范大学三帆中学朝阳学校八年级四班学生郭丰怡接受采访时说。

北京师范大学三帆中学朝阳学校五年级三班班主任韩潇表示，“这样的体育活动形式新颖，对孩子的成长有切切实实的益处，可以帮助他们强身健体，更好地成长。”（李依环 王子文）