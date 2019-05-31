人民网>>教育>>滚动新闻

深化“一校一品”理念 精耕体育教学沃土

来源：人民网-教育频道  2019年05月31日15:45

升国旗、奏唱国歌 王子文/摄
升国旗、奏唱国歌 王子文/摄
下一页

人民网北京5月31日电 今天，北京市“一校一品”体育教学改革朝阳区阶段成果展示在芳草地国际学校富力分校举行，该项目由北京市教委宏观引导，已经形成具有一定影响力的京城校园体育品牌文化。

学校经过近三年的探索，已初步形成以全员运动会为主的展示形式，以体育趣味课课练、大课间素质操为载体的课堂教学改革模式。对于不同年龄段的学生，分别设计了弟子规操、少年中国说、拉力带操等符合学生心理、生理特点的内容。

芳草地国际学校富力分校校三年级三班王钰涵的家长谈到：“今天以家校志愿者的身份参与了展示活动，我切身体会到了体育锻炼能促进孩子身心的全面发展，作为家长我十分支持。”

“我觉得活动非常有意义，各个学校能互相交流体育特色。特别是心肺复苏、包扎和烧烫伤教育演练，可以帮助我们在突发情况下采取正确反应。”北京师范大学三帆中学朝阳学校八年级四班学生郭丰怡接受采访时说。

北京师范大学三帆中学朝阳学校五年级三班班主任韩潇表示，“这样的体育活动形式新颖，对孩子的成长有切切实实的益处，可以帮助他们强身健体，更好地成长。”（李依环 王子文）

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】
下一页

分享到：
 (责编：王子文(实习生)、熊旭)

高清推荐

  • 2014高考大片儿上演2014高考大片儿上演
    		•
  • 考试即将结束 家长望眼欲穿考试即将结束 家长望眼欲穿
    		•
  • 笑对高考，高考我不怕！笑对高考，高考我不怕！
    		•
  • 高考表情：来自爸妈的关爱高考表情：来自爸妈的关爱
    		•
  • 高考表情：好朋友，一起加油！高考表情：好朋友，一起加油！
    		•
  • 高考背后，他们默默付出高考背后，他们默默付出
    		•
  • 高考首日结束 考生明显变轻松高考首日结束 考生明显变轻松
    		•
  • 高考表情：考前一刻不放松高考表情：考前一刻不放松
    		•
  • 高考落榜的大明星高考落榜的大明星
    		•
  • 30位明星高考那些事30位明星高考那些事
    		•

    相关专题

    新闻排行榜

    1. 1兰星辰：去做交换生 开拓新视野
    2. 2讲台上“1+1”，思政课显活力…
    3. 3如何保护和正确填涂高考答题卡
    4. 4筑牢新时代思政课改革创新的信念…
    5. 5美国宾州州立大学、休斯顿大学1…
    6. 6留学生学历认证将进入数字时代
    7. 7海外学子与父母交流时 请不要仅…
    8. 8学在课外：在游中学，于行中悟
    9. 9多地小朋友手拉手结对子 争做新…
    10. 10浙大新设本科生“图灵班” 招生…