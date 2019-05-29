呼家楼中心小学校长马骏：提高学生的创新精神和实践能力



六一科技文化嘉年华活动现场 卢静/摄

人民网北京5月29日电 28日，“爱·在一起”PDC公益行动启动仪式暨迎六一科技文化嘉年华活动在北京市朝阳区呼家楼中心小学举行。呼家楼中心小学校长马骏表示，PDC能够从课堂走向生活，提高孩子们的创新精神和实践能力，从学校走向社会，培养孩子的社会适应能力和生存能力，让教育真正回归生活。

PDC是英文project(项目) 、drive(驱动)、 create(生成)的简写，即用项目驱动学生的欲望和兴趣、实践和体验、思维和意识。用项目生成学生的经验与技能、素养与情感、态度与价值，从而激活、改变、发展一个人，完成对学生生活和世界的价值建构，使学生成为具有生存和生活能力的幸福的人。

PDC公益行动是呼家楼中心小学肖雅中等三名学生发起，由PDC国际教育联盟与中华老字号义利食品等单位联合推出。“在活动中孩子们要通过运用学习到的市场营销等相关知识，通过自己的努力或组成小团队来销售产品，将所得款项用于帮助‘一带一路’沿线国家和中国山区的孩子和老师们获得更好的教育资源，并邀请他们到北京参加PDC国际大会。”呼家楼中心小学东校区常务副校长徐峪森介绍，活动全程由家长志愿者协助开展，公益款项将由基金会进行管理，确保资金的合理使用。此次活动增强了少年儿童的公益心与社会责任感，提升了孩子们观察、组织、决策、沟通等适应未来的综合能力。

在启动仪式上，来自全国13个省市的PDC联盟校理事单位的校长们表示将把这个活动带到自己的学校，让更多的孩子们参与进来。该活动将在所有PDC联盟校之间展开，是迄今为止参与人数最多的PDC研究项目。启动仪式后，学生还将走进社区、公园等地继续践行公益。此外，学校将会在假期通过PDC亲子实践作业的方式执行下去，让孩子们利用暑假时间继续将公益进行到底。

“很多人都以为PDC就是STEAM的翻版，是中国版的STEAM。但是，STEAM只是课程理念，而PDC则是一套适合中国学生发展的本土化的创新型实践育人系统。”马骏认为，比如“我要办个大超市”这个项目，学校做到落地实施并且交由学生自己去打理。实现的不只是从知识走向能力、从教室走向社会、从理论走向解决实际问题的过程。更多的是一种跨班级、跨学科、跨学校，甚至跨国界的未来学习方式的改变与探索。

神舟号飞船首任总设计师、国际宇航科学院院士戚发轫出席活动，他勉励孩子们，不仅从小要有一颗公益之心，还要锻炼自己做公益的能力。戚发轫希望，孩子们以北斗精神来激励自己，从小有机会在PDC教育中锻炼创新精神和实践能力，未来以科技振兴国家。

孩子们手中拿着“打卡”护照，穿梭在科技文化展区。仿生鸟、火线冲击、液氮实验室、高温超导磁悬浮、测谎仪……这些只能在专业实验室看到的实验仪器，全部出现在学校里。孩子们可以在每个展区体验并完成“挑战”后，获得印章“打卡”。

据了解，本次嘉年华由中科院为学校量身打造，不仅包含37项互动式体验活动，还有20余个呼家楼中心小学PDC年级项目与社会资源合作项目展示。（郝孟佳 卢静）