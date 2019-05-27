朝师附小：厚植爱国情怀 培养“心悦少年”



学生艺术节展演 郝孟佳摄

人民网北京5月27日电 （记者 郝孟佳）今天，朝阳区教委组织的媒体探校活动走进北京市朝阳师范学校附属小学(以下简称朝师附小)。朝师附小校长齐振军表示，学校的校园文化经历了文化成形、文化生根、文化有痕三个阶段，形成了独具特色、浸润师生的“悦文化”。

据介绍，“悦文化”的内涵是倡导乐观豁达、积极有为的价值追求。引领学生悦在成长、教师悦在主动、学校悦在发展。“悦文化”是朝师附小的办学灵魂，是彰显附小魅力和办学品味的内在支撑，是培育附小师生和引领办学方向的精神航标。走在朝师附小，学生们经过记者身边都会轻轻的挥手，带着甜甜的微笑。齐振军说，这是朝师附小学生倡导的三项微行为：轻声慢步、小声交谈、挥手致意，让同学们在悦文化的浸润下形成的行为印记。

在教学楼的走廊上，随处可见书橱，当学生想看书时，随手就能拿起一本书来品读。“我们就是想为学生们提供一个无压力的、宽松的阅读环境，没有时间的压力、没有办理借书手续的压力、没有要求写作的压力。”齐振军说。

学校开设的悦梦工厂给孩子们提供了展示的空间，他们会在这里表演创作和改编的校园剧和课本剧，高年级演给低年级看，低年级演给高年级看，在表演中相互鼓励欣赏。“应该给每个孩子展示自己的机会，让他们都能参与到活动中来。参与就是孩子们体验的过程、学习的过程。”齐振军说，“不求经典但求经常，这种常态的表演，给了每一个同学锻炼的机会，让他们收获掌声和自信。”

齐振军说，在擦亮“悦文化”品牌培养“心悦少年”的过程中，学校将进一步丰富文化活动陶冶师生情操，丰富宣传载体树立师生榜样，丰富课程供给促进社会主义核心价值观的培育与践行，全面优化学生成长环境，促进学生健康成长，建设和谐、文明校园，使学校成为社区文化高地，努力办好百姓家门口的学校。