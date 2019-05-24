“媒体探校”活动走进央美实验学校 体验学校特色课程



中央美术学院附属实验学校思创课课堂现场 卢静/摄

人民网北京5月24日电 近日，北京市朝阳区学校文化建设“媒体探校”活动走进中央美术学院附属实验学校。记者不仅参观了学生公寓、非物质文化遗产展示走廊，体验学校各类社团特色课程，还就学校办学特色、校园文化进行深入采访。

“学校文化建设主题是‘尚美文化’，即‘崇尚美’的精神文化、‘创造美’的行为文化、‘认知美’的制度文化、‘享受美’的物质文化。这些文化形成相辅相成的完整体系，内部组成有机契合，从而实现‘以文化人’的境界和目标。” 中央美术学院附属实验学校校长姜源表示，学校把文化建设同办学特色有机融合在一起，把学校物质环境和人文环境有机结合起来，让师生充分认识到重视文化建设给学校特色办学带来的发展动能。

据悉，中央美术学院附属实验学校中小学共开设艺术、体育、科技及其他社团、校本课程50多个，学校通过丰富的社团活动让学生能够有所收获、有所发展。记者也走进思创课、橡皮章、剪纸、服装设计、学生合唱团、雕塑人像、爵士舞社等社团，体验学校特色课程。

思创课上，学生们四人一组，正在用轻泥、吸管、毛线等材料创作作品。“思创课可以培养孩子的创造性思维和动手能力，老师在评价作品时没有硬性指标，不限制孩子们的想象力。”中央美术学院附属实验学校老师赵宁在接受记者采访时说道。

走进服装社团，记者看到几位学生正在修改纸艺系列套装。其中一位学生在接受记者采访时说：“选择做先秦时期的服装，是因为我们都对先秦文化感兴趣，大家通过网络查询了很多相关资料，把先秦文化的元素融入到服装制作中。”据了解，这个主题为“先秦遗风”的系列套装，已经获得了北京市第二届中小学技术与创意设计（TID）纸艺服装展示“行走的非遗”决赛团队一等奖，学生们修改服装是在为下一次比赛做准备。

在社团课上，记者和同学们一起动手体验陶艺制作、剪纸、中国水墨画，一起随着爵士音乐节奏律动，生动的课堂，学生自觉、投入的学习状态给记者留下了深刻的印象。

据悉，本次活动由北京市朝阳区教委主办，旨在推广宣传学校文化建设的有关经验和做法，有效提升学校的社会形象，将学校优势和特色全面展现给大众，提升学校办学影响力。（郝孟佳 卢静）