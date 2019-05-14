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2000余名朝阳教职工赛场角逐 献礼祖国70华诞

来源：人民网-教育频道  2019年05月14日08:50

国旗方阵展示环节 卢静/摄
国旗方阵展示环节 卢静/摄
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人民网北京5月14日电 初夏暖阳日，运动正当时。近日，“盛世迎华诞 丹凤正朝阳”2019年北京市朝阳区教育系统首届教职工“健康杯”春季运动会在北京市第八十中学举行，来自全区教育系统16个工会片组的78支队伍、2208名教职工参与其中，共同角逐24个项目的比赛。

“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”开幕式上，学生和老中青三代教师代表走到操场中央，以“快闪”的形式表演了《我和我的祖国》，引发了现场观众、运动员的共鸣，大家纷纷挥舞起手中的国旗，伴随音乐小声合唱，共同献礼祖国70年华诞。

记者从主办方了解到，本次运动会以团体比赛为主，分为竞技类、趣味类、表演类3大类项目，注重全员参与性和趣味性，把接力跑、篮球、拔河等比拼“硬实力”的项目和集体踢毽、8字跳绳、“奋勇争先”骑毛毛虫等趣味项目相结合，注重团队协作。

朝阳区委教工委书记周炜表示，举办首届教职工运动会，就是希望广大教职员工健康生活、快乐工作、加强交流、展示风采，以积极健康的精神状态投入到育人工作中，向祖国70年华诞献礼。

“走下讲台、走进赛场，锻炼锻炼出出汗挺舒服的，这次比赛，让老师们既锻炼了身体，又有了放松身心、切磋交流的平台，确实非常棒。”陈经纶中学篮球队相关负责人告诉记者。

据悉，本次运动会是朝阳区教育系统积极推进“园丁幸福工程”的重要举措，旨在强化教职工健康意识，凝聚教育发展合力，激励教职工以昂扬向上、奋力拼搏的精神状态，迎接新中国成立70周年。（郝孟佳 卢静）

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 (责编：卢静(实习生)、熊旭)

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