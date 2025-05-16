人民网北京5月16日电 日前，北京航空航天大学与巴西里约热内卢联邦大学共建孔子学院暨北航巴西创新研究院启动仪式在北航举行，巴西教育部副部长马塞洛·布雷加尼奥利出席仪式并致辞。

巴西教育部副部长马塞洛·布雷加尼奥利。北航供图

记者了解到，北航与巴西里约热内卢联邦大学将在巴西共建孔子学院。此外，依托孔子学院，北航将在巴西建立北航巴西创新研究院，在北航杭州国际校园建设北航巴西中心。通过加强互访与交流，双方将共同推动教育、科技、文化等领域的创新发展。

期间，接受人民网记者专访时，马塞洛·布雷加尼奥利表示，这三个平台宛如三座桥梁，将跨越山海，为巴西青年搭建起学习中文、触摸中华文化深厚底蕴的通途，助力他们在语言与文化的交融中拓展认知疆界。

“中文是世界上最重要的语言之一。我们本次与北航的合作，不仅在语言层面，而且注重科技、文化创新。我相信，这些合作能够有效促进巴中两国之间的长足发展，还可让我们以此为出发点，探索更多可以合作的领域。”马塞洛·布雷加尼奥利说。

“这一次的中国之旅中，我们看到，中国在信息技术和人工智能方面有了很大的技术突破。”马塞洛·布雷加尼奥利表示，中国信息技术领域的发展在国际上处于前列，而巴西也正在这方面努力探索，非常希望未来与中国在这方面进一步加强合作。

马塞洛·布雷加尼奥利分享道，这次的旅行，他还关注到很多中国学者、学生在学习葡萄牙语；同样的，很多巴西学生也正在学习中文。“希望今后能看到更多中国学生前往巴西学习，也希望更多巴西学生来到中国学习先进的技术和经验。当然也不止技术层面，还有中国的文学、文化，通过巴中两国之间青年人的深入交流和学习，增进两国人民之间更长远的了解和互信。”他说。（李依环、实习生修初怡）

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