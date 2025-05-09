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助梦高考生 书记校长有话说——

东北大学校长冯夏庭：以奋斗之笔绘就青春华章

2025年05月09日09:38 | 来源：人民网-教育频道
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2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。

那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京5月9日电 “亲爱的同学们，高考的号角已经吹响，祝愿你们以奋斗之笔绘就青春华章，攀蟾折桂、金榜题名。”近日，中国工程院院士、东北大学校长冯夏庭深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

冯夏庭表示，东北大学是教育部直属高校，国家“双一流”重点建设高校。学校始终把人才培养和学生成长成才，作为工作的重中之重。

冯夏庭表介绍，2025年，学校将在本科招生中继续扩大机器人工程、材料、机械等一流学科专业的招生规模。同时，学校通过“3个不限制+3个自由选”的全新人才培养模式，为每一位追梦学子，打造专属成长方程式。

”期待你加入这所根系百年爱国基因、坚持创新卓越的大学。我们将始终坚持以学生为中心的理念，每个引擎都为你发力，每项设计都助你腾飞。让我们在东北大学共同开启属于你的崭新征程。“冯夏庭说。（郝孟佳、实习生曲家谊）

(责编：李依环、熊旭)

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