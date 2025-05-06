人民网北京5月6日电 （记者王鑫）近日，由北京市东城区委教育工委、北京市东城区教委主办的2025年东城区“五四”主题教育暨大中小学思想政治教育一体化实践活动在清华大学举行，活动主题为“星火传薪行致远 青春筑梦向未来”，东城区各中小学师生代表300余人参加。

活动现场 人民网王鑫摄

活动上，北京景山学校教育集团党委书记、总校长李志伟与大中小不同学段的青少年代表共话成长、青春和使命。北京市第二中学刘李蹊、史家胡同小学刘亦恬等五位同学与师生进行分享互动，分别讲述他们的成长故事。

在“星火思政讲堂”上，清华大学马克思主义学院助理教授潘一坡以《人工智能时代的理想信念》为主题进行专题报告，通过讲述清华大学不同时期的校训激励同学们在日常生活学习中砥砺奋发、勇毅前行。

活动最后，与会师生进行“行走的思政课”主题实践活动清华大学校园行，探访了“水木清华”“红色记忆”等路线。

“行走的思政课”主题实践活动清华大学校园行 东城区教委供图

(责编：崔競文、刘凡)