原标题：“双千”计划解锁高质量就业密码

图为在河北省临西县一家企业的生产车间，学生们在操控车床。新华社记者 王晓摄

人工智能、新能源、短视频等新赛道、新领域正如雨后春笋般不断涌现。技术的快速发展为各行各业注入了新活力，也对高校毕业生提出了全新的要求与挑战。在此背景下，如何使传统专业授课内容匹配市场需求、更好地培养社会需要的应用型人才，成为各大高校亟待解决的重点问题。

日前，教育部实施高校学生就业能力提升“双千”计划，围绕人才需求迫切的领域，在全国范围内推动开设1000个微专业（或专业课程群）和1000个职业能力培训课程。这种“短周期、高聚焦、强应用”的培养模式，正在成为推动毕业生高质量就业的重要引擎。

开设创新课程

“近年来，随着科技革命与产业变革的持续深入，人才市场正经历着深刻变革。”中国教育科学研究院教育财政研究所助理研究员楚晓琳告诉科技日报记者，当前，技术发展驱动人才市场需求发生快速变化，市场所需要的知识与技能不断更新迭代。

在市场需求的推动下，各大高校积极开展教学改革，探索产教深度融合发展路径。如今，各高校围绕微专业与职业能力培训课程开展了一系列创新实践。

北京科技大学便是实践者之一。该校依托自身扎实的学科背景与丰富的教学资源，向新能源汽车领域进军，在校内开设“智能网联汽车信息技术”微专业。该专业强调跨学科融合，课程体系涵盖信息技术领域及智能汽车领域相关的基础及前沿知识，致力于培养多领域复合型应用型人才。为更好开展专业课程，学校与北汽福田公司合作，共建“智能网联汽车通信与感知联合实验室”。依托这一实验室，学生们有机会参与实际项目，获得宝贵的实践经验，实现人才培养与行业需求紧密结合。

深圳大学则在挖掘专业特色方面下功夫。2023年，全国首个“虚拟数字人”微专业在该校诞生，面向计算机、媒体艺术、新闻传播等专业招收学生。在教学过程中，学校邀请了校外专家来课堂授课，为学生带来前沿的行业知识与实战经验。同时，学校通过组织学生去企业参观交流等多种形式，开阔学生眼界，在加快产学研融合的同时，培养创意型人才。

除工程专业外，许多传统行业的相关专业也紧跟社会需求，不断开拓新赛道。中国传媒大学电视学院开设的“短视频与数字文化传播”微专业便是其中的代表。在这一微专业的课程表上，既有“视听互动与传达”等学院的传统理论课程，又有“短视频文案创作”“AI影像创作”等紧跟时代风潮的新型应用类课程。中国传媒大学电视学院副院长叶明睿表示，学院设立微专业的主要目标是通过短期模块化课程帮助学生系统掌握短视频策划、制作、运营及宣发等实用技能。“在课程教授过程中，教师会全程指导，帮助学生完成选题策划、拍摄剪辑等全流程操作，快速提升学生新媒体技能。”叶明睿说。

强化需求导向

尽管各高校开设了多个微专业与职业能力培训课程，但人才技能发展却是一个“慢变量”。楚晓琳表示，目前，学生在校园内所学的知识内容与就业市场的实际需求脱节。为此，高校亟需构建一套贴合市场需求、具有实用性与前瞻性的课程体系，让学生真正实现“学以致用”。在这一背景下，“双千”计划应运而生。

教育部有关司局负责人介绍，“双千”计划以促进毕业生高质量充分就业为目标，致力于推动高等教育人才培养与需求适配，助力毕业生在离校前快速提升就业能力，促进高质量充分就业。

“‘双千’计划是创新人才培养模式、重塑教育教学组织形式的重要举措。与传统课程相比，‘双千’计划的课程更加强调供需对接和职业能力提升，帮助学生补齐知识和技能短板。”楚晓琳说。

为保障“双千”计划长效运行，有关部门与高校管理者结合实际，提出了多项配套建议。记者了解到，“双千”计划之外，教育部还部署各地各高校面向企事业单位和行业协会征集一批“人工智能应用”领域供需对接就业育人项目，推动高校加快适应人工智能发展对人才培养、就业服务等提出的新要求。同时，教育部鼓励企业、社会组织、培训机构等自主开发培训资源，支持高校与人力资源社会保障部门、用人单位协同合作，深化校企对接，推动高校毕业生高质量充分就业。

楚晓琳表示，高校应明确“双千”计划的实施目标，统筹协调专业开设、学分管理、评价机制等，采取更为灵活的学习方式，降低专业选择门槛，同时根据市场变化，及时调整课程内容，快速响应新兴产业发展和技术变革对人才的需求。

当前，各大高校积极响应号召，不断完善以需求为导向的培养模式。叶明睿表示，未来，学校将针对学生的不同专业背景，进一步优化课程体系，通过开发线上学习平台、引入AI模块等方式，建设“未来课堂”系统，促进优质资源共享，提供分层教学资源与自主学习方案，更好地满足学生的个性化需求。

“微专业和相关职业能力培训课程的开展，应当以‘应用导向、产教融合’为核心。高校应依托线上平台，推动行业教育资源共建共享，通过前沿技术赋能教学，培养适应行业需求的复合型人才。”叶明睿说。（记者 周思同）

(责编：郝孟佳、李昉)