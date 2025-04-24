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全国高校新增专业点1839个

2025年04月24日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电（记者王鹏）记者从教育部获悉，日前，教育部公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，全国高校共新增专业点1839个，调整学位授予门类或修业年限专业点157个，停招专业点2220个，撤销专业点1428个，专业调整优化力度进一步加大。

　　教育部同步更新发布《普通高等学校本科专业目录（2025年）》，增列29种新专业。新目录包含93个专业类、845种专业，进一步强化专业设置对国家战略急需和高质量发展的快速响应。

　　据悉，此次增设的29种新专业，充分体现国家战略、市场需求和科技发展牵引，在服务国家战略方面，增设了区域国别学、碳中和科学与工程、海洋科学与技术、健康与医疗保障等专业；面向科技发展前沿，增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业；主动适应市场需求，增设了国际邮轮管理、航空运动等专业。同时，聚焦人工智能赋能经济社会发展，增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。

　　为更快响应国家战略，教育部首次建立了战略急需专业超常设置机制，对于中央最新部署、高度关注的战略领域，开辟相关专业设置即时响应“绿色通道”。瞄准低空经济快速发展需要，突破集中申报限制，指导北京航空航天大学等6所高校增设低空技术与工程专业。

(责编：李昉、郝孟佳)

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