孙竞、李依环、实习生曹子味

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“大学是国民教育体系的最高层次，与经济社会发展关系更为密切、更为直接，应以更高远的历史站位、更宽广的国际视野、更深邃的战略眼光，在建设教育强国中发挥好作用。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议期间，中国高等教育学会外语教学研究分会理事长，北京外国语大学党委书记王定华在接受人民网专访时说。

王定华指出，教育强国建设，高等教育必须高高扬起龙头，在加强统筹、纵横贯通、学生成长和有组织科研方面下功夫；必须淬炼优质师资，形成高素质、专业化、创新型教师队伍；必须主动数字赋能，制定战略策略，完善学科布局，造就相关人才，改变学习形态；必须加强国际交流，提升教育国际合作交流质量，加大国际组织人才培养力度，拓展区域国别教育研究疆域。

王定华介绍，外语教学研究分会坚持党建引领，坚持学术立会，坚持大局意识，坚持开放交流，在推动全国高等院校外语教育改革创新上开展了卓有成效的工作。

“面向未来，分会将继续做强本业，不断开辟外语教育的新范式和新路径；完善联动机制，强化服务国家战略的组织化和协同化；加强自身建设，彰显一流分支机构建设的示范性和带动性，为教育强国建设贡献外语人的智慧和力量。”王定华表示。

(责编：李昉、熊旭)