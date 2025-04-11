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强化理论教育与社会实践融合

2025年04月11日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】强化理论教育与社会实践融合

清明节期间，宁夏固原千名学生徒步百里祭英烈引发众多媒体关注。作为一堂行走的“大思政课”，众多师生参与其中，深刻体悟先辈筚路蓝缕的奋斗历程，将浓烈的爱国主义精神铭刻于心。可以说，一场百里徒步，就是一场极具实践意义的人生课堂。

思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程，肩负着培根铸魂、启智润心的时代使命。实践育人不仅是思政育人的重要环节、重要载体和重要抓手，还是思政教育的创新引擎以及延展育人时空维度、促进知行深层转化、检验教育实效的关键路径。党的十八大以来，习近平总书记多次就办好思想政治理论课作出重要指示，提出“要坚持理论性和实践性相统一”“要把课堂教学和实践教学有机结合起来”等要求。在此精神引领下，众多高校开启火热的实践探索，以“大思政课”建设为牵引，打破传统课堂局限，将校园与社会有效贯通起来，让青年学子在躬身实践中夯实信仰根基、解码“中国之治”，形成浸润式育人新范式。

理论与实践相结合，增进师生价值认同。思政教育中，理论教学通过系统梳理知识脉络、深度剖析内在联系、科学确立认知坐标，以逻辑推演回应“何以立身”的育人课题。实践育人则通过解码红色基因、触摸社会肌理、见证时代成就等路径，以场景式体验回应现实课题。比如，天津组织京津冀三地青年到延安开展直播助农，让年轻人深入革命圣地，用自身所学助力乡村发展；上海市在乡镇基层建立了“大思政课”实践教学基地，学生既能见证产业兴农的鲜活样本，也能直面农村发展的现实痛点，更可在实践中形成对城乡融合发展的立体认知，从而形成知行闭环。理论为实践注入思想动能，实践为理论畅通认知渠道，二者在立德树人的教育过程中螺旋上升；让教学与场景共融、评价与成长同频，才能使学生在知行互动中深化认知、锤炼品格，也才能实现理论育人与实践育人的深度融合。

创新机制，打造协同联动育人网络。要实现“政策引领、资源整合、多元协同”的育人机制，离不开持续的制度创新与改革。比如，天津将社会实践纳入学分体系，成立“大思政课”实践教学基地联盟，大中小学一体化打造“行走的大思政课”“博物馆里的大思政课”等特色品牌，邀请社会人士到学校兼职担任思政课教师，结合自身经历为学生呈现精彩课程。通过这种创新协同机制，推动社会资源、育人师资共同发力，建立完善的沟通渠道、协作规则与交流平台，实现协同育人成效的最大化。

重塑场景，筑牢沉浸式育人根基 。场景化教学的核心要义，在于重新构建认知的发生机制。通过创新思政教育模式，把思政课堂拓展至现实中的特定场域，借助空间叙事，激活理论阐释力。比如，当学生在天津觉悟社旧址身着“五四”时期服装研讨相关历史内容时，物理空间的象征意义与角色扮演的行为嵌入，使学生更深刻感知到什么是历史选择、人民选择。通过身临其境、融入场景，一定程度上提升了理论转化的效能，让实践育人的现实意义得到进一步展现。

技术赋能，构建虚实共生新生态 。虚拟仿真技术的教育价值，在于破解传统教学中单线时间和狭窄空间的障碍。比如，在天津大学的全国高校思政课虚拟仿真体验教学中心，学生们可以佩戴VR眼镜，随时“走”进中共一大会址纪念馆、南湖革命纪念馆、井冈山革命博物馆等红色场馆，学习红色精神，汲取奋进力量。借助技术中介重构“理论－实践”关系，不断革新教学形式，让学生既成为理论的学习者，也成为历史进程的见证者、参与者，从而增强认知深度，促进精神的提升与沉淀。

引导学生在历史场景中坚定信仰，在现实挑战中锤炼本领，在创新探索中拥抱未来，这是教育之要、时代所向。让理论教育与社会实践相互融合、同向同行，让思政课焕发出更加强大的生机与活力。

（作者：金雪飞，系天津财经大学马克思主义学院副教授）

(责编：李昉、李依环)

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