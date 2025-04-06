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霍懋征：以爱育爱 以慧启慧

2025年04月06日09:27 | 来源：光明日报
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原标题：【人民需要这样的教育家 】霍懋征：以爱育爱 以慧启慧

　　霍懋征和孩子们在一起。资料图片

　　 【人民需要这样的教育家 】

　　 在北京第二实验小学的校园里，矗立着一尊雕像。清癯的面庞、慈爱的目光，周身仿佛散发出爱的光芒。来来往往的师生总会向她投来崇敬的目光，新入校的学生会聚集在她身前，聆听那关于教育和爱的故事……

　　 她，便是全国首批特级教师之一、“爱的教育”的倡导者和实践者、被周恩来总理誉为“国宝级教师”的霍懋征。

　　 从数学教师、语文教师到班主任、副校长，直至2010年以88岁高龄辞世，她把人生最好的时光都献给了校园，献给了心心念念的孩子们。

　　 在她去世后10天，教育部下发《关于教育系统向霍懋征同志学习的通知》，其中这样写道：“‘没有爱就没有教育’，是霍懋征同志教育思想的精髓，是她教育的动力和源泉，是她追求的目标和境界，也是她一生的座右铭……”

　　 一个“爱”字，贯穿她的一生，也是她执着于教育的原动力。

　　 1943年，从北京师范大学数理系毕业的霍懋征，收到留校任教的邀请。而她却婉拒了，做出自己早已想好的选择：“当小学老师！”

　　 在“家有三斗粮，不当孩子王”的年代，一个大学毕业生去当小学教师，让很多人觉得不可思议。可谁也劝不动霍懋征。

　　 “我爱孩子。我的母亲是一位中学教员，我从小就被她和学生之间那种情谊所感染。万丈高楼平地起，小学是打基础的，是启蒙教育，我愿意去做打基础的工作。当小学老师最光荣！”她的心声，炽烈而真挚。

　　 就这样，她来到北京实验二小（当时为北师大第二附属小学）任教。这一教，就是60年。

　　 在霍懋征眼里，从来没有好孩子坏孩子、先进生后进生之分，只有内向外向之别。她始终认为，自己的学生“人人都是材，人人都成才”，也常常把更多的爱倾注在那些需要帮助的学生身上。

　　 有个叫何永山的学生，因父母疏于管教，无心向学、顽皮好动，留了两次级，哪个老师都不愿要他。一次，他又闯了祸，校长一气之下，想把他送去工读学校。

　　 霍懋征得知后，立即跑去找校长：“孩子交给我吧！”

　　 “你带的是优秀班集体，他去了影响全班荣誉，那可不行！”校长连连摇头。

　　 “我能把他教好。”在霍懋征坚持下，校长同意了。

　　 为了保护何永山幼小的心灵，她与全班同学“约法三章”：不轻视他，不提他过去的事，不揭他的短；为了激发他的积极性，她“委任”他为清扫小组组长，带着同学们打扫校园卫生，还时常表扬他“工作认真，效果好”；得知他没钱在学校吃食堂，她就自掏腰包给他在食堂包了饭，还让他当“饭长”，负责给大家领饭、分饭……渐渐地，何永山找回了自信，成绩稳稳往上走，也有了很多好朋友。

　　 多年后，已经是一位资深技术员的他，专程找到霍懋征，喊出了一直压在心里的那句话：“娘啊，我的亲娘……”

　　 用爱心温暖每一位学生，霍懋征做到了。

　　 60年里，她从未体罚过一个学生，没向一个家长告过状，“没丢下过一位学生”，她激励每一个学生上进，赏识每一个学生不同方面的才华，让每一个学生积极参与，期待每一个学生获得成功。她一次次这样说：“当孩子们成长起来，都能为国家作贡献时，你就是最幸福的人。”

　　 因为爱，她殚精竭虑，让课堂活泼有趣。

　　 儿童喜欢听故事、学儿歌，她就用“破谜语”的方式教孩子启智识字。

　　 比如，教孩子们学习“聪明”一词，她先出了一个谜语让大家猜——

　　 “每人身上有四件宝：上边毛，下边毛，中间一颗黑葡萄；东一片，西一片，隔座山头不见面；红门楼，白门槛，里边坐着个嘻嘻孩儿；小白孩，住高楼，看不见，摸不着，他要一出来可不得了。”

　　 孩子们叽叽喳喳地讨论着，小手一次次举起来，终于猜中了答案：分别是眼睛、耳朵、嘴巴、脑子。

　　 她笑着夸赞，写下板书：一个耳朵竖起来，两只眼睛瞪起来，一个小嘴张起来，再加一颗心，组合起来就是“聪”字。“同学们呀，这‘四件宝’只用一次可不行，得日日用、月月用，日月为‘明’，人就‘聪明’啦。”循循善诱的话语，深深烙印进孩子们心里。在霍懋征眼里，课堂教学只是一方面，更广阔的天地在教室之外。每年春天，她都会带着孩子们走进大自然，去寻找春天：什么树先发芽？什么树先开花？什么虫子先出窝？……仔细观察后，孩子们写下自然日记，制作标本、搭建自然角、讨论植物种类、研究小动物生长变化，在快乐体验中变成了一个个“小生物学家”“小博士”。

　　 爬攀登架、坐跷跷板、滑滑梯，自己动手做小玩具……霍懋征鼓励学生用各种各样的方式去玩，让“学校、学习”在学生心中成了“好玩、有意思”的代名词。

　　 于是，孩子们活泼泼全面成长——

　　 在食堂吃完饭，他们帮着食堂阿姨擦桌子、收笸箩、倒垃圾；劳动课上，跟着老师学习补袜子，回家后承包了全家人的这项活计；讲卫生，他们懂得保持个人整洁、环境清洁；论操守，他们努力做到明辨是非曲直、遵守公序良俗……

　　 多年后，很多学生回顾自己的成长，都会由衷地说一句：“霍老师给我们的底子打得好！”

　　 心头燃烧的爱，给了霍懋征不断探索创新、推动教育改革的勇气。

　　 刚到实验二小时，她教的是“老本行”——数学，讲起课来深入浅出、举一反三，可谓得心应手；后来，她又担纲语文老师，摸索出独具一格的“讲读法”，以“讲”为主，以“读”为辅，从学生实际出发逐步引导，激发学生自主学习的积极性，一改当时“照本宣科”的教学旧习。

　　 面对当时“课外作业成山”的风气，她发出呼吁：“向课堂40分钟要质量”“把课外时间还给孩子”。她的语文课几乎不留作业，全靠课上精讲多练，剩下的时间交给学生自己安排，“比如大量阅读、参加课外兴趣小组。总之，做他们喜欢的、有益的事。”

　　 有学生回忆：“别的老师用四五节课教一篇课文，她用两三节就讲完了，但讲得生动精彩，让人回味无穷！按教材，我们一学期能学二三十篇课文，霍老师给我们推荐更多佳作，一学期能阅读八九十篇，对文学的兴趣就这样被点燃了。”

　　 1981年北京市毕业生统考中，霍懋征带的班级成绩斐然，引发轰动：语文总平均分达98.7分，全班46个学生中，44人的作文被评为一类文！

　　 霍懋征的语文教改实验成功了，她倡导的“数量要多，质量要高，速度要快，负担要轻”的教改方针不胫而走，深刻影响着一届又一届教师。

　　 今天，依旧有很多人翻阅她的著作、回味她的故事，从这位小学教师的为人为学为师中，感受“大先生”的襟怀与智慧。她留下的，是“以爱育爱、以慧启慧、爱慧交融”的师者情怀，更是对无数后来人的殷殷嘱托、深深期许……

　　 （记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、李依环)

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