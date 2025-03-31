人民网北京3月31日电 （记者郝孟佳）28日，“人大指数”2025年3月发布会举行，会上先后发布了“中国智慧治理指数”和“中国低空经济城市发展指数”。

“中国智慧治理指数”是由中国人民大学智慧治理学院联合国家发展与战略研究院、新时代智慧治理学科交叉中心共同发起，课题组基于对智慧治理的内涵维度、评估模型与量化方法的深入研究，构建了包括价值目标层、系统应用层、制度-技术支撑层三大维度、8项二级指标、26项三级指标、46项四级指标的评价体系，对2017-2023年中国296个地级及以上城市的智慧治理效能进行评估，为中国城市层面的智慧治理提供全景式描绘，为人工智能时代各级政府提高现代化治理效能提供决策参考。

根据“中国智慧治理指数”，北京综合得分位居全国第一，上海、深圳、广州、杭州、苏州等城市紧随其后，这些城市在推动智慧治理方面发挥着重要的引领和示范作用。从城市群布局层面来看，“京津冀”“长三角”“海峡西岸”“珠三角”“成渝”城市群智慧治理指数分值较高，各城市群发挥比较优势，结合自身实际与战略规划，探索出一条具有中国特色的智慧城市群发展新路径。

“中国低空经济城市发展指数”是由中国人民大学低空经济和太空经济国际联合研究中心联合信息资源管理学院、应用经济学院，以及智能信息分析研究中心、新质生产力研究中心、和平与发展研究院，形成多学科、跨领域研究团队，从技术创新活力、市场开拓潜力、生态协同能力和政策赋能效力四个维度出发，设置了包含36项三级指标的评价体系，对全国58个城市的低空经济发展水平进行了系统评估，全面刻画了各城市在低空经济领域的发展态势。

“中国低空经济城市发展指数”选取了七个具有代表性的发展模式进行剖析，包括北京市的“创新主导型”模式、杭州市的“需求反哺型”模式以及成都市的“链合试点型”模式等。

中国人民大学副校长支晓强表示，指数发布要聚焦团结协作，以指数研究带动校政企合作，把研究成果真正转化为一系列用学术讲政治、具有深厚学理支撑的指数。

据了解，2025年1月，“人大指数”进行了2025年首场指数发布，形成了“人大指数”发布机制，定期梳理哲学社会科学各领域研究重要指数成果，助力中国特色哲学社会科学服务国家重要战略。

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