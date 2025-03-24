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北京外国语大学全球语言服务平台正式发布

2025年03月24日16:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月24日 （记者孙竞）22日，第九届高等学校外语教育改革与发展论坛在京举行。论坛上，北京外国语大学国家全球语言（含小语种）服务平台正式发布。

教育部语言文字信息管理司司长刘培俊表示，聚焦语言需求，优化语言供给，建设中国特色语言服务体系，需要建强高效率的供需适配机制，关键依靠高素质的语言人才队伍，动力来自高起点的语言教育创新。平台以语言为要素资源，以教育、科技、人才为基础支撑，着力用优质化、智能化、个性化服务将多样性需求和针对性供给有机联接起来，相信平台能够为服务国家发展、服务社会需求、服务教育改革发挥重要作用。

教育部国际合作与交流司司长杨丹指出，“外语智慧教育元年”已经到来，国家教育数字化战略行动正从“联结为先、内容为本、合作为要”的“3C”走向“集成化、智能化、国际化”的“3I”。外语教育将朝语言学习智能化、人才培养复合化、全球实践常态化、语言服务个性化的方向发展，在全球语言服务平台的支持下，各方应积极拥抱人工智能，学会与人工智能和谐共生、人机协同、优势互补、共创未来。

据介绍，北京外国语大学全球语言服务平台以共建、共生、共享为原则，以解决语言服务供需匹配为核心目标，下设三大子平台：语言服务平台汇集语言服务人才，服务语言供需匹配；语言教育平台整合语言教育资源，聚焦语言人才培养；语言研究与保护平台构建特色语言生态，探索语言研究创新。平台将实现多语言服务的产业化闭环，推动语言服务从“工具性应用”向“战略性基础设施”进化，引领外语人才培养向实战型、创新型转化，为促进外语资源服务中国式现代化、推动中国走向世界提供重要平台支撑。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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