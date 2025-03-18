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深化校企合作，有效满足民营经济发展人才需求

2025年03月18日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：深化校企合作，有效满足民营经济发展人才需求

改革开放以来，我国民营经济获得飞速发展，成为推动中国经济高质量发展的重要力量。作为市场经济中最具活力和创新力的部分，当前，民营经济对人才的需求日益多样化、专业化，却普遍面临着创新人才短缺、所招收毕业生专业能力与产业发展脱节、职后培训提升难等挑战。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出，要“推动校企在办学、育人、就业等方面深度合作”。校企合作是打破学校和企业之间壁垒、促成资源共享和优势互补、协同推动人才培养和技术创新的重要举措。高校可充分用好校企合作这一重要抓手，通过动态调整专业布局、有针对性地提升学生专业实践能力、构建校企创新共享机制等举措，为民营企业发展聚才汇智。

精准对接产业需求，动态调整专业布局

当前，市场变化节奏加快，技术持续迭代升级，各种新业态、新商业模式不断涌现，企业对相关专业人才的需求也随之不断变化。高等院校在专业设置上必须紧跟时代步伐，与相关产业结构相匹配，甚至可以适度超前布局，以满足民营经济对未来人才的需求。

要主动加强与民营企业的沟通合作，紧密围绕产业战略发展方向，及时调整专业课程体系、人才培养方案，科学规划专业设置和课程内容，使高校专业与产业所需人才相匹配，教育内容与产业发展趋势同步，确保人才供给与市场需求无缝对接，为民营经济输送源源不断的智力支持。

为提高人才培养效率和精准度，可推广定制化的人才培养模式。通过深入调研企业岗位需求，校企双方共同制定人才培养方案，明确课程体系和教学内容，使学生所学知识与技能紧密贴合企业实际需求，确保为民营企业输送的人才能够迅速适应工作岗位，发挥专业优势，为企业发展提供有力的人才支撑。

围绕企业人才需求，提升学生实践能力

当前，部分高校还存在着“重理论轻实践”等问题，导致学生在走上工作岗位后不能及时胜任岗位要求。在校企合作中，应进一步“引进来”，完善“双师型”教学模式，强化专业实践教学，让更多扎根产业一线、有着丰富经验与技能的业界导师走上学校讲台，从行业现状及未来发展的角度出发，为高校提供更具针对性、实用性、前瞻性的课程建议，使课程体系兼具理论性与实践性，更贴近行业实际需求。“引进来”的同时，还要积极“走出去”。高校可采取企业实习、项目合作等方式，让学生深入企业一线基层岗位工作，通过实践操作进一步清晰了解企业状况、行业动态和市场需求，将所学知识应用于实际，锻炼解决问题的能力，积累未来工作所需的经验和资源。此外，高校还可与企业合作设立创新创业实践基地，开设创新创业课程、举办活动竞赛，使学生接触到市场上最前沿的技术和管理理念，培养创新思维和创业意识。

聚焦企业发展难点，完善创新共享机制

高校作为知识创新与人才培养的高地，拥有丰富的学术资源和前沿的研究成果，科技团队和师生的思维活跃，能够从不同学科视角为企业发展提供新思路。

通过校企合作项目，高校师生可以深入民营企业，了解企业实际运营中的痛点难点，推动企业科学管理、优化流程，提高生产效率和管理效能。针对企业长远发展，双方还可以联合开展科研项目和技术攻关，通过建立校企创新共享机制，促进知识、技术、信息的交流与共享，激发更多创新灵感和火花；通过创新科技成果转化机制，缩短从实验室到市场的距离，促进高校科技成果快速转化，为民营企业提供源源不断的技术创新支持。

（作者：全丽，系郑州工程技术学院副教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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