打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《中国特色社会主义工会学》研究生教材在京发布

2025年03月12日15:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月12日电 （记者李依环）记者从中国劳动关系学院获悉，《中国特色社会主义工会学》研究生教材日前在北京正式发布。

活动现场。中国劳动关系学院供图

活动现场。中国劳动关系学院供图

据悉，《中国特色社会主义工会学》研究生教材是中国劳动关系学院“十四五”规划建设项目，全书共计12章48节30余万字，内容涵盖工会理论和工会工作实践的主要方面、主要过程，回答了蓬勃发展工会工作实践所展现的新情况、面对的新挑战、提出来的新问题等。

中华全国总工会书记处书记潘健表示，《中国特色社会主义工会学》研究生教材的正式发布，是构建中国工会工作自主知识体系的重要突破。要提高政治站位，积极回应党和国家的战略需要、工运事业和工会工作的大局需要、亿万职工的殷切期盼，切实把中国工会工作火热实践中好的经验做法，升华凝练为与时俱进、行之有效的理论创新；要积极主动作为，加强对中国工会工作的规律性认识，努力构建中国工会工作自主知识体系；要着力破解理论与实践相适应的命题，破解理论研究成果转化的难题，破解成果宣传宣讲不够的问题，切实加强成果转化，提高工会理论研究的整体质效。

教材主编、中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，《中国特色社会主义工会学》是学院通过系统建构新范畴、新逻辑、新框架，对中国工会实践进行的理论阐释体系。学院将持续推动工会学学科建设，继续加强工会学系列教材建设，学好用好《中国特色社会主义工会学》教材，应用于全校人才培养过程、工会干部教育培训，积极推动学界交流互鉴，共同推进工会学学科建设。

在教材发布单元，人民出版社副社长任志强作主旨发言。教材主编赵健杰代表教材编写组介绍了《中国特色社会主义工会学》的撰写背景、撰写过程、基本原则和主要内容。

在重要论述学理化研讨单元，来自中共中央党校(国家行政学院)、中华全国总工会、中共中央党史和文献研究院、中国社会科学院、中国人民大学、中国劳动关系学院等单位的专家、学者作主题报告。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部