人民网北京3月12日电 （记者李依环）记者从中国劳动关系学院获悉，《中国特色社会主义工会学》研究生教材日前在北京正式发布。

活动现场。中国劳动关系学院供图

据悉，《中国特色社会主义工会学》研究生教材是中国劳动关系学院“十四五”规划建设项目，全书共计12章48节30余万字，内容涵盖工会理论和工会工作实践的主要方面、主要过程，回答了蓬勃发展工会工作实践所展现的新情况、面对的新挑战、提出来的新问题等。

中华全国总工会书记处书记潘健表示，《中国特色社会主义工会学》研究生教材的正式发布，是构建中国工会工作自主知识体系的重要突破。要提高政治站位，积极回应党和国家的战略需要、工运事业和工会工作的大局需要、亿万职工的殷切期盼，切实把中国工会工作火热实践中好的经验做法，升华凝练为与时俱进、行之有效的理论创新；要积极主动作为，加强对中国工会工作的规律性认识，努力构建中国工会工作自主知识体系；要着力破解理论与实践相适应的命题，破解理论研究成果转化的难题，破解成果宣传宣讲不够的问题，切实加强成果转化，提高工会理论研究的整体质效。

教材主编、中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，《中国特色社会主义工会学》是学院通过系统建构新范畴、新逻辑、新框架，对中国工会实践进行的理论阐释体系。学院将持续推动工会学学科建设，继续加强工会学系列教材建设，学好用好《中国特色社会主义工会学》教材，应用于全校人才培养过程、工会干部教育培训，积极推动学界交流互鉴，共同推进工会学学科建设。

在教材发布单元，人民出版社副社长任志强作主旨发言。教材主编赵健杰代表教材编写组介绍了《中国特色社会主义工会学》的撰写背景、撰写过程、基本原则和主要内容。

在重要论述学理化研讨单元，来自中共中央党校(国家行政学院)、中华全国总工会、中共中央党史和文献研究院、中国社会科学院、中国人民大学、中国劳动关系学院等单位的专家、学者作主题报告。

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