高松代表：完善投入机制 推动高校教育科技人才一体发展

今年的政府工作报告提出，推动科技支出向基础研究倾斜，完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入机制，提高基础研究组织化程度。

两会期间，全国人大代表、中国科学院院士、中山大学校长高松在接受人民网专访时说：“高校是教育科技人才一体化发展的枢纽，为推进中国式现代化贡献智慧与力量是我们责无旁贷的使命和担当。”

高松提出，要一体推进教育科技人才发展投入机制，保障对科研创新的稳定持续性投入，坚持自由探索和有组织科研相统一，进一步推动科技投入向基础研究倾斜，提高基础研究投入所占的比重。

如何让高校更好发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势，成为基础研究及基础研究人才培养的主力军和重大科技突破的生力军？高松认为，高水平研究型大学要推动开展前沿交叉领域探索研究、前沿基础创新平台建设和拔尖创新人才培养体系建设，更好释放推动高质量发展的“倍增效应”。

“当前也存在高校获得科技创新稳定支持不足、国家级科研创新平台和大科学装置在高校部署不多、全过程全周期人才培养体系的拨款投入机制不够完善，高校缺乏合理的科研成本补偿机制、缺乏开源筹资的政策和机制支持等情况。” 高松谈到，这限制了高校进一步提升科研创新能力，不利于高校学科发展和创新人才培养。

在高松看来，必须要推动高校教育科技人才的协同发展，优化并完善投入机制，走出一条适合我国高水平研究型大学高质量内涵式发展的新路子。

高松建议，加大对高水平研究型大学的科技创新的稳定支持，坚持自由探索和有组织科研相统一，增强经费使用的自主性和灵活性，探索优化“长期稳定支持”与“竞争性支持”等多种支持方式良性互动、相互结合补充的制度机制。

“要完善高校科研平台建设布局与运行支持，鼓励优势高校围绕国家急需空白领域和基础交叉前沿领域布局培育新建全国重点实验室，并加大经费支持力度，建立与运行质量挂钩的资助体系。”高松说。

“应建立完善人才培养体系的拨款投入机制，合理提高生均拨款标准，依据不同培养阶段和不同专业方向的特点和需求，制定差异化的生均拨款标准。”高松谈到，要拓宽拨款支持范围，鼓励高校开展跨学科、跨领域的综合性人才培养项目，突出对拔尖创新人才培养的专项支持。

同时，简化拨款申报审批流程，优化监督与绩效评价体系。探索建设境外人才特区，支持优势高校在香港建设高等研究院等机构，汇聚全球顶尖科技人才。

在谈到高校科研成本补偿机制时，高松表示，应建立和完善包括政府统筹教育科技人才综合稳定投入为基础，政府各类竞争性投入、学校办学收入和社会捐赠及企业投入为重要来源的多元投入机制。

“此外，还应加大高校学费调整的自主性和灵活性，赋予‘双一流’建设高校全日制专业学位研究生学费标准的自主确定权”。高松说，要建立完善科技成果转化、捐赠免税政策、教育科技人才奖励补助等相应的配套政策，激发各方活力，有效支持高校拓宽资金来源渠道。